Eh si, erano davvero convinti di vincere gli Europei. Non si sa bene a quale titolo, visto che il gioco versato sui campi di Euro 2020 non è certo stato sublime e solo un gol in apertura ha messo in discussione gli equilibri con l'Italia finalista. Ma si sa, “It's coming home” era il loro inno fin dalla prima giornata, come se giocare a Wembley, dopo una semifinale dal finale farlocco (diciamolo), di fronte ad un pubblico fortemente squilibrato in favore della tifoseria inglese, potesse regalare la vittoria di diritto. Invece la squadra di Gareth Southgate si è fermata, pur onorevolmente, ai rigori. Meno onorevolmente ha ritirato la medaglia del secondo posto mentre il pubblico lasciava Wembley e si perdeva nelle prolungate scaramucce del post-partita.

It's coming home Rome

Ora quel loro spudorato “It's coming home” (che qualche tifoso si era già tatuato addosso prima ancora della partita) è diventato una dolce sinfonia per noi italiani, che sull'assonanza di “home” con “Rome” ci abbiamo immediatamente giocato. Mica può finire qui, dunque. Perché non portarsi a casa un bel ricordo per questa estate che ricorderemo a lungo? Godiamocela, fino alla fine.

Con una maglietta, ad esempio (si consiglia di correggere la “H” con “R” per un maggior effetto scenico):

Oppure con un libretto per gli appunti dedicato a mr. Southgate, oggi al centro della scena per la scelta dei rigoristi (scrivici su cosa preferisci, nella consapevolezza per cui c'è chi ha sbagliato scelte e appunti ben più importanti dei tuoi):

Se invece non vuoi perdere tempo nella correzione di “home” con “Rome”, il pacchetto è pronto con quest'ultima maglietta celebrativa da non perdere:

Euro 2020 rimarrà senza tempo né fine, perché vincere a Wembley contro l'Inghilterra ha un valore ben più alto di una vittoria qualsiasi. L'Europeo alla fine è tornato in Italia e saranno le magliette indossate quest'estate sulle spiagge a ricordarcelo. Tra appena un anno e mezzo, del resto, si torna in campo per i mondiali: ci presenteremo così, affinché tutti ricordino questa storica serata:

