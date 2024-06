Italo: viaggia in treno e risparmia fino al 30% con questo codice PROMO

Cosa c’è di meglio che viaggiare risparmiando? Che si tratti di una gita fuori porta o di una vacanza programmata, fino alle 16 di oggi – lunedì 24 giugno – puoi approfittare degli sconti Italo: dal 10% al 30% di sconto, valido inserendo l’apposito codice sconto in fase di acquisto.

Come ottenere sconti Italo treno

Italo offre sconti dal 10% al 30% per viaggi dal 9 luglio al 25 settembre. I biglietti devono essere acquistati entro le 16 di oggi, 24 giugno. La promozione, inoltre, è valida per biglietti in tariffa Low Cost, in ambiente Smart e Prima Business.

L’offerta, fa sapere Italo, non è cumulabile con altre promozioni in corso ed è soggetta a disponibilità: sono, infatti, soltanto 600 mila i posti disponibili. L’acquisto scontato vale per qualsiasi tratta della rete ferroviaria Italo, ma anche per biglietti combinati treno Italo + bus Itabus.

Come ottenere lo sconto Italo? È semplicissimo: in fase di acquisto, nell’apposito campo, dovrai inserire il codice promo “INIZIO”. Visualizzerai i prezzi scontati direttamente durante la selezione del biglietto che, ricordiamo, deve essere in tariffa Low Cost e in ambiente Smart e Prima Business per aderire alla promozione. I viaggi, invece, dovranno essere effettuati tra il 9 luglio e il 25 settembre.