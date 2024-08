Italo: viaggi in treno con sconti fino al 40% grazie a questo codice promo

Ultime ore per accedere alla promozione Italo Treno, che permette di ottenere sconti dal 20% al 40% su tutti i tuoi prossimi viaggi. Accedere agli sconti è semplicissimo: ti basta inserire in fase di acquisto il codice promo “PANORAMI” entro le 18 di oggi, lunedì 26 agosto.

Italo: ricevi fino al 40% di sconto

La promozione Italo ti permette di viaggiare risparmiando fino al 40%. I viaggi prenotabili con il codice promo “PANORAMI” dovranno essere compresi tra il 3 settembre e il 17 dicembre, quindi non a breve termine ma comunque un’ottima occasione per chi vuole risparmiare con un viaggio programmato prenotando in netto anticipo.

L’offerta è valida per i biglietti acquistati in tariffa Low Cost e in ambiente Smart e Prima Business, ovviamente non è cumulabile con altre promozioni. È possibile, però, approfittare degli sconti fino al 40% anche prenotando il servizio integrato Italo + Itabus, per raggiungere quelle destinazioni impossibili con il solo treno.

Sono 900 mila i posti scontati disponibili: c’è ancora tempo fino alle 18 di oggi, lunedì 26 agosto, per approfittarne. Ricordiamo che gli sconti vanno al 20% al 40% e i prezzi possono variare a seconda della tratta selezionata e dell’ora di prenotazione. Tutto ciò che dovrai fare per verificare se lo sconto è attivo sul viaggio di tuo interesse è inserire nel campo apposito il codice promo “PANORAMI”.