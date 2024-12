Italo, ultima promo dell'anno: fino al 30% di sconto con questo codice

Italo ha lanciato la sua ultima promo dell’anno: sconti fino al 30% per viaggiare sui treni alta velocità della compagnia tra gennaio e aprile, prenotando entro le 19 di lunedì 30 dicembre. Ecco come approfittarne.

Come accedere agli sconti Italo

Gli sconti di Capodanno Italo ti permettono di viaggiare dall’8 gennaio al 15 aprile, risparmiando dal 20% al 30% sui treni in tariffa Low Cost e in ambiente Smart e Prima Business. Per accedere agli sconti, è necessario utilizzare l’apposito codice sconto.

Inserisci in fase di acquisto il codice BUONANNO: così, potrai subito visualizzare le tratte e gli orari a prezzi scontati. I posti in offerta sono limitati, perciò ti consigliamo di affrettarti per evitare di restare a mani vuote. La promozione si applica anche per i titoli di trasporto integrati con il servizio bus Itabus.

Il termine ultimo per prenotare sono le 19 di oggi, lunedì 30 dicembre. Si tratta dell’ultima promozione dell’anno lanciata da Italo: è il momento giusto per approfittare degli sconti e viaggiare, risparmiando, tra gennaio e aprile 2025.