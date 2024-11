Italo Treno: programma il tuo prossimo viaggio con sconti fino al 30%

Come ogni lunedì, torna la promozione Italo Treno che ti permette di viaggiare su tutta la rete di treni ad alta velocità della compagnia con sconti fino al 30%. L’offerta è valida fino alle 19 di lunedì 11 novembre: ecco come approfittarne.

Come accedere alla promo Italo

Innanzitutto, per ottenere lo conto Italo è necessario inserire, in fase di acquisto, il codice promo NUVOLE. Per ricevere dal 20% al 30% di sconto, il biglietto deve essere acquistato entro le 19 di lunedì 11 novembre, per viaggiare tra il 23 novembre 2024 e il 31 marzo 2025.

L’offerta è valida per i biglietti acquistati in tariffa Low Cost e in ambiente Smart e Prima Business. È, inoltre, soggetta a disponibilità: sono 850 mila i posti disponibili. Non è cumulabile con altre offerte attive, ma puoi usare il codice per acquistare sia un titolo di trasporto per il treno Italo ad alta velocità, che per la soluzione integrata che prevede anche il viaggio su uno dei bus Itabus.

Hai tempo fino alle 19 di oggi, lunedì 11 novembre, per approfittarne: la promozione, codice NUVOLE in fase di acquisto, ti dà accesso agli sconti che vanno dal 20% al 30%, disponibili su tutta la rete ferroviaria Italo che tocca gran parte delle principali città italiane. Ricordiamo, tuttavia, che il periodo di viaggio deve essere compreso tra il 23 novembre 2024 e il 31 marzo 2025.