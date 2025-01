Italo, promo della settimana: fino al 30% di sconto sui treni Alta Velocità

Come ogni settimana, Italo lancia una nuova promozione per chi viaggia: questa volta è possibile ottenere fino al 30% di sconto per viaggiare dal 10 febbraio al 15 aprile, prenotando entro le 19 del 27 gennaio.

Condizioni per ottenere il 30% di sconto

La promo Italo è valida sui treni Alta Velocità della compagnia, oppure prenotando il servizio integrato con bus Itabus, per biglietti in tariffa Low Cost e in ambiente Smart e Prima Business.

Per ottenere uno sconto dal 20% al 30%, è necessario inserire in fase di prenotazione il codice promo FREDDO, entro le 19 del 27 gennaio.

La promo, che è comunque soggetta a disponibilità posti, è valida soltanto per viaggiare tra il 10 febbraio e il 15 aprile, quindi ottima per chi pianifica con un certo anticipo i propri viaggi, che siano di lavoro o di piacere.

È possibile acquistare il proprio biglietto scontato fino al 30% direttamente online: basta inserire, nell’apposito form, stazione di partenza, stagione di arrivo e il codice promo FREDDO.