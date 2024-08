Italo, doppi punti per i tuoi viaggi: richiedi un biglietto gratis in metà tempo

Restano soltanto dieci giorni per approfittare della promozione Italo, per ti permette di ottenere doppi punti per i tuoi viaggi estivi. Punti che possono essere utilizzati per richiedere un viaggio gratuito, in metà del tempo che si impiegherebbe normalmente a raccogliere i punti necessari.

Richiedi il tuo viaggio gratis in meno tempo

La nuova promozione Italo è valida per tutto il mese di agosto: se avete viaggi in programma, questo è il momento giusto per acquistare un biglietto con i treni ad Alta Velocità della compagnia. L’iniziativa è rivolta ai soli iscritti al programma fedeltà gratuito Italo Più: si guadagna un punto ogni euro speso, due per i viaggi in Flex.

Grazie alla promozione in corso, si guadagnano due punti a prescindere dalla classe scelta. L’unico requisito è che il viaggio venga effettuato entro il 31 agosto. Ciò permette agli utenti di raggiungere più velocemente 800 punti, il saldo minimo indispensabile per richiedere un viaggio gratis in tratte brevi e classe Smart.

Italo estende la promozione anche ai viaggi effettuati tramite il servizio intermodale offerto con la compagnia di autobus Itabus: acquistando un biglietto con soluzione Italo + Itabus, gli iscritti al programma fedeltà riceveranno doppi punti. Un’ottima occasione per raggiungere quelle mete che normalmente non potrebbero essere visitate con il solo treno.

Iscriversi a Italo Più è semplice e gratuito: tutti gli utenti possono richiedere vantaggi esclusivi viaggiando e accumulando punti, inoltre i nuovi iscritti ricevono 100 punti di benvenuto e 5 euro di sconto sul primo viaggio.