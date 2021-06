Italia Turchia è fra pochissime ore. Ecco dove vederla gratis. La prima partita di EURO 2020 è un evento imperdibile e ti spiego rapidamente dove poterla seguire in diretta. Puoi usare Internet – quindi smartphone, tablet o PC – oppure la TV.

Italia Turchia EURO 2020: dove vederla in diretta

RAI è sicuramente la scelta regina, quella gratuita e disponibile per tutti. Se usi la televisione, devi solo sintonizzarti alle ore 21 di oggi su RAI 1 e goderti lo spettacolo.

Se usi Internet, puoi sfruttare la piattaforma RAI Play per lo streaming in tempo reale: nella nostra guida specifica trovi tutte le informazioni che ti servono per guardare il match sia su territorio italiano che dall'estero.

Se sei cliente SKY, puoi vedere la partitaItalia Turchia in diretta sui canali Sky Sport 1, Sky Sport 251, Sky Sport Football. Non solo, puoi usare Internet, collegandoti sulla piattaforma Sky GO.

L'appuntamento è per oggi, venerdì 11 giugno, a partire dalle ore 21. Buon divertimento!

