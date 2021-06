Se vuoi guardare in diretta streaming gratis Italia Turchia – la prima partita della prima giornata di EURO 2020 – sei nel posto giusto per capire come fare. Che tu sia sul territorio nazionale oppure all'estero, ti spiego quali strumenti ti servono per poterla vedere.

Italia Turchia EURO 2020: dove guardarla in diretta streaming gratis

Se vivi sul territorio italiano, ho per te una notizia bellissima: non avrai problemi a vedere l'evento in diretta streaming gratis. Infatti, RAI Play ti offre la possibilità di seguirlo sul suo portale ufficiale, a partire dalle 21.

Sarà come fruire semplicemente del canale Rai 1 tramite Web: ti colleghi alla pagina ufficiale e sei pronto. Ti consiglio vivamente di registrarti gratis al portale RAI – se non lo sei già – e di assicurarti di essere loggiato. In questo modo, eviterai eventuali interruzioni durante la riproduzione o problemi di qualsiasi genere.

Ricapitolando, se vivi sul territorio, per vedere la prima partita di EURO 2020, dovrai:

collegarti alla pagina ufficiale di RAI 1 un po' prima delle 21 (ora locale) dell'11 giugno;

registrarti oppure effettuare il login su RAI Play;

goderti il match.

Italia Turchia EURO 2020: streaming gratis dall'estero

Se sei all'estero, potrebbe sembrarti impossibile riuscire a seguire online uno degli eventi calcistici più importanti dell'anno. In realtà, la procedura è semplice come se fossi sul territorio italiano, solo che prima c'è un piccolo step da seguire.

Infatti, RAI Play non permette di guardare la maggior parte dei suoi contenuti fuori dai confini nazionali, non ufficialmente almeno. Tuttavia, trattandosi comunque di un servizio gratuito, non è un problema usare un piccolo trucchetto per poterne approfittare comunque.

Tutto quello che devi fare è usare una VPN, ovvero una rete privata virtuale, che ti permetterà di “ingannare” la piattaforma, facendole credere che la tua posizione è l'Italia e non il paese in cui ti trovi. È complicato? Assolutamente no!

Devi solo trovare un provider di VPN che offra un servizio realmente buono (stabile e veloce). Il nostro preferito è certamente NordVPN. Il piano mensile non è gratuito, ha un costo di poco meno di 10€ (che diventano 3,93€/mese su base annuale), ma è certamente fra i fornitori più affidabili perché la rete è super stabile, veloce e non ci sono limiti di dati. Queste tre caratteristiche, insieme, non le troverai su altri servizi gratis.

Dopo che avrai attivato il tuo abbonamento con NordVPN (su smartphone, PC o tablet), per vedere in streaming gratis la partita Italia Turchia di EURO 2020 dovrai solo seguire la procedura spiegata sopra, dedicata ai residenti sul territorio nazionale.

Appuntamento a partire dalle ore 21 di venerdì 11 giugno 2021 e FORZA ITALIA!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

