Ci siamo, oggi la semifinale: l'Italia sfida la Spagna ad EURO 2020. Ecco come vedere gratis in streaming il super evento sia dall'Italia che dall'estero. Se preferisci la televisione, nessun problema: ti spiego dove vederla.

Prima di leggere il resto dell'articolo, ricorda: appuntamento per oggi – martedì 6 luglio – a partire dalle ore 21.

Italia Spagna EURO 2020: come vederla gratis in streaming o in TV

La soluzione più semplice, se vivi in Italia è certamente quella di seguire la partita in diretta TV. Puoi scegliere se usare le reti RAI o SKY. Ecco l'elenco dei canali:

RAI 1 ;

; SKY, tre canali: Sport 1, Sport Football o ancora Sport 251.

Certo, se non hai una TV a disposizione, può diventare difficile seguire il match, oppure no, se sai come fare. Infatti, puoi seguire la partita Italia Spagna di EURO 2020 in modo assolutamente gratuito in streaming usando smartphone, tablet o PC. Come? Sempre con le soluzioni RAI e SKY. Scarica le applicazioni oppure collegati ai siti Web di:

RAI Play (gratis per tutti, basta che registrarsi);

(gratis per tutti, basta che registrarsi); SKY GO (fruibile solo dai già abbonati del servizio di Pay per View).

Vivi all'estero? Ecco, questo potrebbe essere un problema, se la partita non è trasmessa da reti locali. La soluzione però è semplicissima anche in questo caso: basta una buona VPN (Virtual Private Network) per seguirla in diretta streaming gratis. Come fare? Semplicissimo, basta seguire la nostra guida, che trovi alla fine di questo approfondimento. Pochi step e potrai fare il tifo anche tu, senza problemi!

Ricorda: appuntamento a partire dalle 21 di oggi, martedì 6 luglio!

