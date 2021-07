Italia Belgio si terrà oggi: ecco come puoi vedere gratis in diretta l'importante partita di calcio di EURO 2020. Scegli se guardarla in streaming oppure in diretta TV, ti spiego come fare. A fine articolo ti svelerò anche come poter seguire dall'estero l'importante evento.

Italia Belgio EURO 2020: dove guardarla gratis in TV o streaming

Uno dei match più importanti di EURO 2020 si terrà oggi – venerdì 2 luglio – alle ore 21 locali. L'importante partita riguarda proprio il nostro paese e sono sicura che vorrai guardare in diretta l'incontro.

Benissimo, puoi farlo assolutamente gratis: scegli senza problemi se guardarla in streaming online oppure in televisione. In entrambi i casi è assolutamente gratuito grazie alle possibilità offerte da RAI e da Sky.

Ecco come fare, se vivi in Italia:

TV: puoi seguire il match su RAI 1 oppure Sky Sport 1, Sky Sport Football o ancora Sky Sport 251.

puoi seguire il match su RAI 1 oppure Sky Sport 1, Sky Sport Football o ancora Sky Sport 251. Streaming: sfrutta le piattaforme Rai Play (gratis per tutti) oppure Sky GO, che però è a disposizione soltanto per gli abbonati.

Se vivi all'estero – e vuoi guardare in streaming la partita Italia Belgio di EURO 2020 – tecnicamente non è possibile sfruttare la piattaforma gratuita Rai Play, ma con la piccola guida che abbiamo realizzato non avrai problemi. Leggi il nostro approfondimento e scopri come seguire l'importante match.

Ricorda: l'appuntamento è per oggi, 2 luglio, alle ore 21. Forza Italia!

