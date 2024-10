ITA Airways compie 3 anni: per festeggiare offre uno sconto del 20%

ITA Airways compie tre anni e per festeggiare ha lanciato una promozione a tempo limitato: entro oggi, 16 ottobre, è disponibile il 20% di sconto per volare verso una serie di destinazioni indicate dalla compagnia aerea. Basta inserire l’apposito codice sconto in fase di acquisto: ecco come fare.

Quali destinazioni aderiscono alla promozione?

In questi anni, abbiamo vissuto tantissime emozioni insieme ai nostri passeggeri. La trepidante attesa di chi riabbraccia la sua metà; la tenerezza di un incontro tra madre e figlio; la gratitudine per un gesto premuroso e inaspettato da parte di un assistente di volo e moltissimi altri momenti da ricordare.

È questo il messaggio di ITA Airways che accompagna la promozione lanciata in occasione del terzo anniversario della compagnia. Puoi riscattare il 20% di sconto utilizzando il codice AUGURI20 (deve essere inserito in lettere maiuscole), valido fino a oggi – 16 ottobre – per volare in Italia, Europa, Nord Africa e Medio Oriente.

Ogni biglietto include un accessorio più bagaglio a mano più bagaglio in stiva (che tuttavia non è incluso per la tariffa Economy Light). Lo sconto potrà essere utilizzato anche per le prenotazioni che contengono più passeggeri (neonati e bambini inclusi) e per i voli operati da ITA Airways dal 4 novembre 2024 al 30 marzo 2025 (inclusi) in classe Economy (anche la tariffa Light), Premium Economy e Business Class.

Come ottenere il 20% di sconto ITA Airways

Sono esclusi dalla promozione i voli compresi nel periodo delle festività natalizie, e dunque dal 18 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025. Il codice sconto potrà, inoltre, essere utilizzato più volte durante il periodo di validità, ma non è cumulabile con altre offerte (come le tariffe Giovani e lo sconto dedicato ai residenti in Sicilia). In ogni caso, tutti i termini e le condizioni sono indicati nella pagina dedicata alla promozione.

Ricapitolando, per ottenere il 20% di sconto sul tuo prossimo volo ITA Airways:

Prendi nota del codice sconto AUGURI20

Scegli il volo secondo le condizioni dell’offerta

Clicca su “Hai un codice sconto?”

Inserisci il codice e poi clicca su “Applica”

Prosegui per completare l’acquisto

Ricordiamo che la promozione è a tempo limitato: hai tempo fino alle 23.59 di oggi, 16 ottobre, per acquistare un biglietto ITA Airways destinazione Italia, Europa, Nord Africa o Medio Oriente con uno sconto del 20%.