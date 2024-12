IT Wallet, rischi informatici: come proteggere i portafogli digitali in Italia

Il 4 dicembre 2024 segna la data del lancio nazionale di IT Wallet. Si tratta di un passo significativo verso la digitalizzazione in Italia. Questo portafoglio digitale è stato progettato per conservare documenti personali essenziali, offrendo diversi vantaggi in termini di praticità e conformità alle normative UE.

Tuttavia, questa novità non porta solo con sé innovazione, ma anche rischi informatici. Infatti, nonostante i tanti benefici dietro l’angolo possono nascondersi potenziali pericoli per i portafogli digitali in Italia gestiti tramite l’app IO. Marijus Briedis, esperto di cyberseurity in NordVPN, li ha menzionati in una sua dichiarazione:

vulnerabilità degli smartphone ricordando che la sicurezza di IT Wallet dipende dalla protezione del dispositivo mobile;

truffe phishing mirate a seguito della diffusione di questa novità;

credenziali compromesse che concedono l'accesso a criminali del web se le credenziali e le password utilizzate sono deboli o riutilizzate.

IT Wallet: consigli per la sicurezza

“Con l’integrazione sempre più diffusa di documenti personali in formato digitale, la responsabilità di prevenire le minacce informatiche ricade tanto sui fornitori quanto sugli utenti. Una violazione riuscita potrebbe compromettere contemporaneamente numerose informazioni sensibili, con conseguenze potenzialmente gravi“, ha spiegato Briedis descrivendo l’importanza della sicurezza ora che IT Wallet è disponibile per tutti.

Per proteggere i dati sensibili nei portafogli digitali è importantissimo aggiornare regolarmente i propri dispositivi. Verifica costantemente che sistema operativo e app siano aggiornati all’ultima versione disponibile. Accetta sempre di aggiornarli quando ti arriva una notifica e attiva gli aggiornamenti automatici delle app.

Scegli password forti e implementa l’accesso con l’autenticazione biometrica per ottenere un’autenticazione robusta. Accedi sempre tramite i canali ufficiali e non cedere a comunicazioni sospette o di dubbia provenienza.

A questo integra anche una protezione dalle minacce, come ad esempio Threat Protection Pro, inclusa con NordVPN, che ti difende da malware e tracker. Solo così il tuo IT Wallet sarà al sicuro, a prova di attacco.