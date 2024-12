iRobot Roomba Combo: tu riposi e lui aspira e lava i pavimenti (offerta a tempo)

Le pulizie dei pavimenti di casa ti stanno stressando troppo e vorresti voltare pagina? Allora ho trovato l’acquisto perfetto per te. Se vai subito su Amazon puoi mettere del tuo carrello il robot che aspira e lava i pavimenti iRobot Roomba Combo a soli 229,90 euro, invece che 339,99 euro.

Siamo di fronte al meglio del meglio. Una robot aspirapolvere e lavapavimenti straordinario con tecnologie innovative che oggi potrai avere a un prezzo davvero vantaggioso. Con lo sconto del 32% risparmi la bellezza di 110 euro sul totale. E se preferisci puoi anche pagare in comode rate a partire da 45,98 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Non sei ancora iscritta? Fallo subito cliccando qui.

iRobot Roomba Combo ti farà dimenticare le pulizie

Con iRobot Roomba Combo avrai molto più tempo per te e farai meno fatica. Le pulizie del pavimento di casa le fa lui senza che tu alzi un dito. Grazie alla sua aspirazione potentissima è in grado di raccogliere tutto lo sporco in una sola passata senza lasciare nulla in giro. Inoltre grazie alla funzione di lavaggio con panetto in microfibra il pavimento sarà perfetto.

Potrai controllarlo grazie all’app dedicata anche da remoto e potrai impostare varie funzioni e attivarlo in modo che al tuo rientro tutta casa sia pulita. Gode di 3 modalità di lavaggio che puoi personalizzare come desideri. La spazzola a V non si aggroviglia e rimane quindi sempre funzionale. Inoltre gode di una super batteria che dura quasi due ore, ritorna in automatico alla base di ricarica ed è compatibile con i comandi vocali.

Non aspettare troppo perché come ti dicevo si tratta di un’offerta a tempo, quindi da un momento all’altro scadrà. Perciò vola su Amazon e acquista il tuo iRobot Roomba Combo a soli 229,90 euro, invece che 339,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonata ai servizi Prime lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritta fallo subito cliccando qui.