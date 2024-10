iRobot Roomba Combo j9+, offerta lampo: da 1399 a soli 799 euro

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti iRobot Roomba Combo j9+ è in offerta su Amazon al prezzo scontato di 799,00€ invece di 1.399,00€. Con uno sconto di ben 600€, è il momento perfetto per portare a casa un dispositivo che rivoluzionerà la tua routine di pulizia, garantendo risultati eccellenti senza il minimo sforzo.

L’iRobot Roomba Combo j9+ è un dispositivo all-in-one capace sia di aspirare che di lavare i pavimenti, rendendo la pulizia della casa più efficiente e automatizzata che mai. Grazie alla sua base autosvuotante e al sistema di riempimento automatico dell’acqua, è possibile dimenticarsi delle operazioni di manutenzione per settimane, lasciando che il robot si occupi di tutto. Il sollevamento del mop è un’altra funzionalità innovativa: il robot è in grado di sollevare automaticamente il panno per evitare di bagnare i tappeti, garantendo una pulizia precisa e accurata su tutte le superfici della casa.

La tecnologia SmartScrub permette al Roomba Combo j9+ di lavare i pavimenti con movimenti intensi e ripetuti, assicurando una rimozione efficace dello sporco più ostinato.

Il robot utilizza anche un avanzato sistema di mappatura e rilevamento degli ostacoli, che consente di creare una mappa dettagliata della casa e di evitare oggetti come mobili, giocattoli o cavi. Grazie alla connettività Wi-Fi e al controllo tramite app, è possibile gestire il Roomba direttamente dallo smartphone, programmando le pulizie e monitorando lo stato del robot in tempo reale.

L’elegante finitura in bronzo conferisce un tocco di stile al Roomba Combo j9+, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico. Approfitta di questa offerta limitata su Amazon e ottieni il massimo comfort ad un prezzo a cui è impossibile dire di no.