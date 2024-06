iRobot Roomba 697: robot aspirapolvere TOP in MAXI SCONTO di 117€

Le pulizie dei pavimenti di casa stanno incominciando essere troppo stressanti e faticose? Allora corri ai ripari senza spendere troppi soldi. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il robot aspirapolvere iRobot Roomba 697 a soli 197,64 euro, anziché 315,40 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori e non è assolutamente un sogno. Anche se sembra incredibile oggi puoi avvalerti di uno sconto del 37% che ti permette di risparmiare la bellezza di più di 117 euro. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 39,53 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

iRobot Roomba 697 a prezzo shock: da prendere al volo

Non ci sono dubbi, a un prezzo del genere iRobot Roomba 697 è sicuramente il migliore acquisto nella categoria che puoi fare oggi. Grazie ha una potenza di aspirazione eccellente e spazzole multi-superficie con filtro AeroVac, è in grado di catturare tutto lo sporco in una sola passata.

È dotato di sensori intelligenti è un sistema di pulizia a 3 fasi che gli consente di pulire in profondità. Riesce a infilarsi dappertutto garantendo la massima efficienza. Scaricando l’app dedicata puoi controllarlo da remoto e programmare le pulizie giornaliere. Inoltre è compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Fai alla svelta perché si tratta di una promozione troppo allettante per durare ancora a lungo. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere iRobot Roomba 697 a soli 197,64 euro, anziché 315,40 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.