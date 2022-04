iQOO Z6 Pro 5G si fa sempre più vicino: scopriamo cosa offre

Dopo il leak circa le specifiche di iQOO Z6 Pro 5G, in queste ore il colosso cinese spin-off di Vivo ha pubblicato un teaser ufficiale in cui svela la data di lancio del device: lo smartphone sarà presentato il prossimo 27 aprile.

Etichettato dall’azienda come “lo smartphone da gaming più economico nella soglia dei 300 euro”, iQOO Z6 Pro 5G ha dalla sua una scheda tecnica che potrebbe risultato piuttosto comune all’interno della fascia di prezzo di riferimento.

Ecco la data di lancio di iQOO Z6 Pro 5G: sarà presentato il prossimo 27 aprile

Per questo motivo la compagnia punta comprensibilmente ad attirare l’attenzione degli utenti con un prezzo molto competitivo, soprattutto considerando la presenza di un hardware e ottimizzazioni software mirate per premiare il gaming su mobile. Il design è in tutto e per tutto standard per quanto riguarda l’aspetto frontale – cornici sottoli e notch a goccia -, mentre sul retro il telaio in policarbonato vede la presenza di un modulo con una struttura singolare.

Scheda tecnica (RUMOR)

Raccogliendo le varie informazioni presenti in rete per quanto riguarda la probabile scheda tecnica, sappiamo che il device dovrebbe montare un pannello AMOLED da 6.4 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, una fotocamera punch hole da 16 MP, sensore di impronte integrato e una luminosità massima pari a 1300 nit.

Il retro, invece, atteso con un telaio in policarbonato, dovrebbe vedere la comparsa di un modulo triplo così costituito: un sensore principale da 64 MP, uno ultra grandangolare da 8 MP e uno macro da 2 MP. Il tutto sarebbe poi gestito dal processore di fascia media Qualcomm Snapdragon 778G accompagnato da 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di spazio interno. Venendo poi alla batteria, con tutta probabilità troverà posto un modulo da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66W.

Infine, il device è atteso con un’apposita modalità per il gaming e Android 12 con la personalizzazione FunTouchOS sin dalla prima accensione.