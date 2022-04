iQOO Z6 Pro 5G mira a conquistare la fascia media, ma senza jack

A distanza di qualche settimana dalla presentazione di iQOO Z6 5G, il brand spin-off di Vivo sta programmando il lancio del nuovo modello iQOO Z6 Pro 5G le cui specifiche sono state pubblicate in rete a seguito di un leak.

Infatti, come spesso accade per i brand cinesi, il sempre ben informato leaker Yogesh Brar ha pubblicato un tweet in cui ha svelato quella che dovrebbe rappresentare la scheda tecnica completa (e ufficiale?) del device.

Un leak svela le specifiche di iQOO Z6 Pro 5G

In base alle informazioni in possesso di Brar, ci sono buone possibilità che iQOO Z6 Pro 5G venga annunciato con un display AMOLED da 6.4 pollici a risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento a 90 Hz e un notch a goccia con fotocamera da 16 MP; riteniamo che la scelta di un notch a goccia sia alquanto datata e ormai fuori mercato, soprattutto quando device di fascia media come Realme 9 Pro montano invece un più moderno modulo punch hole.

Sul retro dovrebbe trovare posto un modulo fotografico triplo con sensore principale da 64 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. Sotto il telaio sembra sarà presente il processore di fascia media Qualcomm Snapdragon 778G accompagnato da 6/8 GB di RAM LPDDR4x, 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 2.1 e una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66W. Come sistema operativo è quasi certo che troverà posto Android 12 con la personalizzazione FunTouchOS sin dal prima accensione.

In aggiunta al leak circa la probabile scheda tecnica, uno youtuber ha pubblicato un video hands-on del dispositivo: come si può notare dall’immagine il retro del device monta un singolare design della fotocamera con due elementi circolari all’interno di un modulo rettangolare. Il telaio di iQOO Z6 Pro 5G si dice sia realizzato in plastica e non c’è traccia del jack audio da 3.5 mm.

Infine, per quanto riguarda il prezzo, con tutta probabilità arriverà sul mercato (anche in Italia?) a circa 300 euro al cambio.