iQOO Neo6 sarà un mostro di potenza: Snapdragon 8 Gen 1 e molto altro

A distanza di pochissimi mesi dal lancio di iQOO Neo 5S, in queste ore si torna nuovamente a parlare dei piani di lancio dell'azienda spin-off di Vivo per via di un inedito rumor per quanto riguarda lo smartphone iQOO Neo6.

Infatti, in base alle informazioni pubblicate in queste ore su Weibo dal leaker Panda is bald, scopriamo che iQOO avrebbe in programma il lancio di un device dal forte sapore premium e con una scheda tecnica ispirata a quella del modello Neo 5S ma decisamente più potente.

Un inedito rumor svela che iQOO Neo6 sarà un vero mostro di potenza

Il leaker ha pubblicato un post in cui ha messo in comparazione le differenti specifiche del device lanciato a dicembre dello scorso anno con quello in fase di sviluppo: sembra che iQOO Neo6 abbia dalla sua un display AMOLED Samsung E4 da 6.4 pollici, una batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W – scommettiamo con prestazioni molto simili a quelle di Vivo X80 Pro e X80 Pro+ – e il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Con ogni probabilità il nuovo smartphone avrà dalla sua anche un singolare sistema di dissipazione del calore, elemento piuttosto comune nei nuovi smartphone Android muniti dell'ultimo SoC di Qualcomm, ma non sono ancora ben chiari i dettagli.

Ricordiamo che iQOO Neo 5S dispone di una scheda tecnica di tutto rispetto con display Full HD+ da 6.2 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, Snapdragon 888, RAM di tipo LPDDR5 e storage di tipo UFS 3.1, tripla fotocamera posteriore, connettività 5G, una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 66W e Android 11.

Con tutta probabilità molte di queste specifiche troveranno posto anche su iQOO Neo6 – ci vengono in mente la RAM e lo storage -, mentre per alcune si assisterà a quello che in gergo viene definito come “speed bump“, ovvero un miglioramento delle prestazioni per rendere il terminale più scattante.