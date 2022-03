iQOO Neo6: lancio dietro l'angolo con hardware al top

A distanza di poche ore dal leak che ha svelato la data di lancio di Vivo X Note, Vivo X Fold e Vivo X80 Series, il sempre affidabile leaker Digital Chat Station pubblica un inedito leak in cui annuncia le specifiche tecniche e anche la data di lancio di iQOO Neo6.

Secondo le informazioni pubblicate dal leaker, infatti, sembra che il brand spin-off di Vivo lancerà il nuovo smartphone Android di fascia alta entro la prima metà del mese di aprile.

iQOO Neo6 arriverà molto presto secondo un inedito leak

Sebbene Digital Chat Station non l'abbia specificato nel post pubblicato su Weibo, riteniamo che la data di lancio faccia riferimento alla presentazione per il mercato cinese. Rispetto al modello iQOO Neo5, sembra che Neo6 farà affidamento a un comparto hardware completamente rinnovato pensato per tenere testa ai nuovi smartphone Android di fascia alta presentati in questi primi mesi del 2022.

Scheda tecnica iQOO Neo6 (RUMOR)

Passando alle specifiche tecniche di iQOO Neo6, è molto probabile che il nuovo smartphone di fascia alta arriverà sul mercato con un display AMOLED (Samsung E4) leggermente curvo sui lati con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, risoluzione Full HD+, sensore di impronte integrato e fotocamera punch hole centrale. Il frame laterale sinistro è completamente libero, mentre sul lato opposto sono ben visibili il tasto di accensione/spegnimento e il bilanciere del volume.

Sotto il telaio è atteso il processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – un bel passo in avanti rispetto allo Snapdragon 870 di iQOO Neo5 e allo Snapdragon 888 di iQOO Neo5S -, Android 12 con la personalizzazione di Vivo e batteria con ricarica rapida da 80W. Al momento non ci sono ulteriori indicazioni circa il prezzo di lancio del device, ma siamo certi che torneremo a parlare di iQOO Neo6 già nei prossimi giorni; si spera che ci saranno indicazioni anche per un eventuale lancio internazionale.