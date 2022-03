iQOO Neo6: ecco la data di lancio del device con lo Snapdragon Gen 1

Dopo le ultime indiscrezioni su iQOO Neo6, in queste ore il colosso cinese spin-off di Vivo ha finalmente svelato la data di lancio ufficiale del nuovo top di gamma: iQOO Neo6 sarà svelato in Cina il prossimo 13 aprile.

Il device, quindi, arriverà a distanza di circa 4 mesi rispetto i modelli iQOO Neo5s e iQOO Neo5 SE lanciati in Cina lo scorso mese di dicembre, rispettivamente con i processori Snapdragon 888 e Snapdragon 870.

Nelle scorse settimane il device è stato al centro di importanti leak per via del passaggio di un device Vivo (codice prodotto V2196A) presso il TENAA e il 3C. Con tutta probabilità questo device non farebbe riferimento a uno dei device di fascia alta attesi al lancio – Vivo X Fold, Vivo X Note e Vivo X80 Series -, ma bensì sarebbe proprio il modello iQOO Neo6.

Scheda tecnica (RUMOR)

In base alle ultime informazioni pubblicate in rete nelle scorse settimane per quanto riguarda le specifiche tecniche del device, è quasi certo che iQOO Neo6 monterà un hardware da vero top di gamma. Frontalmente è atteso un display AMOLED da 6.62 pollici con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e il sensore di impronte integrato nel display. Sotto la scocca, come ormai indicato da diversi rumor e leak, sarà presente il processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1, mentre per quanto riguarda l'autonomia ci si aspetta una batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W.

Per quanto riguarda le dimensioni, inoltre, è probabile che il device misuri 163 x 76.16 x 8.5 mm; non ci sono indicazioni per quanto riguarda il peso. Atteso con a bordo Android 12 e la personalizzazione OriginOS, iQOO Neo6 dovrebbe arrivare in tre diverse colorazioni: nero, blue e arancione.