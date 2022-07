iQOO 10 Pro sarà il primo smartphone al mondo con la ricarica a 200W?

A distanza di pochissime ore dal lancio ufficiale dell’attesa serie di smartphone di fascia premium iQOO 10 e iQOO 10 Pro, il colosso cinese sub brand di Vivo ha pubblicato un teaser in cui svela senza troppo pudore che il modello “Pro” sarà il primo smartphone al mondo a supportare la ricarica rapida da 200W.

Ci sono ormai indicazioni più che ufficiali che iQOO 10 Pro avrà dalla sua una scheda tecnica tipica degli smartphone premium della seconda metà di quest’anno con il nuovo processore di fascia alta di Qualcomm e un comparto fotografico impressionante.

iQOO 10 Pro arriverà con il supporto alla ricarica rapida da 200W su cavo

In base alle ultime e aggiornate indiscrezioni circa la probabile scheda tecnica di iQOO 10 Pro, è molto probabile che il nuovo smartphone Android monterà un display AMOLED da 6.78 pollici a risoluzione Quad HD+ con cornici sottilissime. Sotto il cofano non può mancare il nuovissimo processore mobile di fascia premium Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con di fianco fino a 16 GB di RAM LPDDR5 e fino a 512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1. Atteso con a bordo Android 12 con la personalizzazione OriginOS, il device dovrebbe montare una batteria da 4550 mAh con ricarica rapida da 200W su cavo e 65W in wireless. Inoltre, sembra che il device monterà una fotocamera tripla posteriore così costituita: un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 50 MP e un sensore telescopico da 14.6 MP con zoom ottico 3x.

In attesa di scoprire ulteriori informazioni circa il prezzo di vendita e l’eventuale arrivo anche nel mercato europeo, vi segnaliamo questa bella offerta Amazon per l’ottimo top di gamma Samsung Galaxy S22 5G con caricatore incluso.

Scheda tecnica (RUMOR)

Display AMOLED da 6.78 pollici a risoluzione Quad HD+ con sensore di impronte integrato;

Processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1;

Fino a 16 GB di RAM LPDDR5 e fino a 512 GB di spazio interno UFS 3.1;

Fotocamera posteriore: un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 50 MP e un sensore telescopico da 14.6 MP con zoom ottico 3x;

Fotocamera frontale da 16 MP;

Batteria da 4550 mAh con supporto alla ricarica rapida da 200W su cavo e 65W in wireless;

Android 12 con la personalizzazione OriginOS (in Cina).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.