Ecco quale sarà il nuovo smartphone di cortesia di Apple

Apple è riconosciuta in tutto il mondo non solo per i suoi prodotti di altissimo livello, ma anche per l'ottima assistenza e un customer service impeccabile. A tal proposito il colosso di Cupertino ha deciso di apportare qualche modifica al suo programma di assistenza offrendo l'iPhone Xr come smartphone di cortesia.

L'iPhone Xr è il nuovo smartphone di cortesia di Apple

Se fino ad oggi l'azienda di Tim Cook offriva ai suoi utenti il vecchio iPhone 8 come smartphone sostitutivo, molto presto Apple fornirà in prestito il più recente iPhone Xr a tutti gli utenti che devono aspettare molto tempo per riavere indietro il proprio iPhone.

L'arrivo di iPhone Xr è un bel passo in avanti rispetto all'iPhone 8, da tutti i punti di vista: migliora il display (4.7 pollici contro 6.1 pollici), il processore (A11 Bionic contro l'A12 Bionic) e anche il design è più al passo dei tempi con un display edge-to-edge e il supporto al Face ID.

Ovviamente non tutti gli utenti potranno usufruire dell'iPhone Xr come smartphone sostitutivo, ma solo chi si vedrà costretto a non potere utilizzare il proprio iPhone per un lungo lasso di tempo per via dei tempi di riparazione. Dalle informazioni scovate all'interno di un memo interno, il nuovo programma entrerà presto in vigore negli Apple Store e nei centri autorizzati all'interno degli Stati Uniti; gli utenti, infine, dovranno restituire l'iPhone Xr entro 14 giorni dalla data di notifica che l'iPhone mandato in riparazione è pronto per essere ritirato.

