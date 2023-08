iPhone XR (128GB): a meno di 320€ è l'AFFARE del giorno su Amazon

iPhone XR è stato annunciato nel 2018, è stato un successo e continua a essere una scelta popolare tra gli utenti. E ora, con un’offerta straordinaria su Amazon, puoi portare a casa il modello Product (RED) da 128 GB a soli 318,99€.

iPhone XR (128 GB): la scelta vincente

Il dispositivo mantiene il design iconico e riconoscibile che caratterizza gli smartphone Apple. Con angoli arrotondati, materiali di alta qualità e una cura dei dettagli impeccabile, questo dispositivo si distingue per la sua estetica elegante e moderna. Il modello che ti proponiamo dispone di tanto storage e della colorazione Product (RED).

La versione dell’iPhone XR che trovi in offerta su Amazon offre un’ampia capacità di archiviazione da 128 GB. Questo significa che avrai spazio sufficiente per salvare foto, video, app e molto altro ancora, senza doverti preoccupare costantemente di liberare memoria. Con una memoria così ampia, puoi goderti l’uso del tuo smartphone senza compromessi.

Lo smartphone è dotato di un vivido display Liquid Retina da 6,1 pollici che offre colori brillanti e dettagli nitidi. Grazie alla sua alta definizione, potrai godere di contenuti multimediali, sfogliare il web e interagire con le app in un formato visivamente coinvolgente. È alimentato dal potente chip A12 Bionic di Apple, che offre prestazioni fluide e reattive. Questo chip è in grado di gestire applicazioni e giochi impegnativi senza alcun problema, assicurandoti un’esperienza utente senza ritardi né rallentamenti.

È dotato di una singola fotocamera posteriore da 12 Megapixel che offre scatti di qualità eccellente. Grazie alla tecnologia Smart HDR, puoi catturare immagini con un’ampia gamma dinamica e dettagli nitidi. Anche la fotocamera frontale da 7 MP ti permetterà di scattare selfie vivaci e partecipare a videochiamate chiare e nitide.

Il telefono in offerta su Amazon è un ricondizionato ma in condizioni eccellenti, il che significa che è stato attentamente controllato e ripristinato per garantire il suo funzionamento ottimale. Questo ti offre l’opportunità di possedere un dispositivo Apple di alta qualità a un prezzo incredibilmente conveniente. A soli 318,99€ su Amazon è un’affare che non puoi lasciarti sfuggire.

