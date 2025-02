iPhone SE 4 si affaccia timidamente in uno store online prima del lancio

L’attesa per il tanto chiacchierato iPhone SE 4 continua a crescere, enfatizzata dalle ultime indiscrezioni condivise online e riguardanti le caratteristiche tecniche dello smartphone di Apple.

Un ulteriore indizio arriva dal rivenditore francese Boulanger, che ha pubblicato in anticipo una pagina dedicata proprio all’iPhone SE di quarta generazione.

iPhone SE 4 è ormai dietro l’angolo

La lista in questione, contraddistinta dalla dicitura “in arrivo“, non fornisce dettagli specifici ed il prezzo indicato è chiaramente fittizio. La segnalazione è stata notata da un utente del sito tech francese Numerama, ma non è chiaro se il retailer Boulanger abbia ricevuto informazioni dirette da Apple circa l’iPhone SE 4 o se si tratti semplicemente di un’anticipazione basata sugli ultimi rumor. Nonostante la mancanza di precisazioni concrete, questa mossa sembra confermare che un nuovo iPhone SE sia effettivamente in arrivo: non che la cosa stupisca particolarmente, essendo ormai il segreto di Pulcinella.

Tuttavia, il lancio dell’iPhone SE 4 potrebbe subire un leggero ritardo rispetto alle previsioni. Mark Gurman di Bloomberg aveva inizialmente suggerito che l’annuncio sarebbe avvenuto nel corso di questa settimana, per poi correggersi indicando la settimana prossima. Ad ogni modo, per quanto riguarda le specifiche tecniche e sempre basandoci sulle voci di corridoio, il nuovo iPhone SE 4 dovrebbe essere equipaggiato con un display OLED da 6,1 pollici, il supporto per il Face ID, una porta USB C e una fotocamera posteriore singola da 48 megapixel. Inoltre, potrebbe essere il primo dispositivo Apple a integrare un modem 5G progettato internamente.

Le prestazioni dovrebbero essere più che soddisfacenti grazie al contributo del chip A18, accompagnato da 8 GB di RAM: quest’ultimo dettaglio è indispensabile in ottica di compatibilità con le funzioni di Apple Intelligence. Considerando il fatto che il colosso di Cupertino non abbia ancora annunciato eventi per il 2025, è molto probabile che il nuovo iPhone SE 4 venga ufficializzato tramite un semplice comunicato stampa pubblicato sul sito Apple Newsroom.