iPhone SE 4 potrebbe utilizzare lo stesso chip di iPhone 16?

Se hai messo gli occhi su un iPhone 16, ma il prezzo ti frena, attendi ancora qualche mese perché – secondo le ultime indiscrezioni – il prossimo iPhone SE 4 (o iPhone 16E, ancora non si conosce il nome effettivo) utilizzerà lo stesso chipset del più costoso iPhone 16.

Stesse prestazioni, forse anche la Dynamic Island

Secondo un post pubblicato su X da un account privato, l’iPhone SE 4 utilizzerà lo stesso chip A18 presente nei modelli base dell’iPhone 16. La serie utilizza anche A18 Pro, riservato tuttavia ai modelli di fascia alta – iPhone 16 Pro e Pro Max. In termini di prestazioni, quindi, il nuovo dispositivo “economico” di casa Apple potrebbe essere alla pari di iPhone 16 e iPhone 16 Plus.

A dire il vero, non sembra essere una voce del tutto infondata: il portale 9to5Mac ha segnalato un dettaglio simile nell’ottobre 2024. Quindi, una certa coerenza tra indiscrezioni – effettivamente – esiste. Al momento, l’attuale generazione di iPhone SE utilizza il chip A15. Ciò significa che il salto verso l’A18, se i rumor dovessero essere confermati, sarà piuttosto importante e dovrebbe offrire guadagni significativi in termini di prestazioni.

Secondo altre indiscrezioni recenti, iPhone SE 4 potrebbe adottare Dynamic Island e avere 8 GB di RAM. Per quanto riguarda la finestra di lancio, sembra che non dovremo aspettare troppo a lungo: gli ultimi rumor affermano che Apple lancerà i nuovi modelli il prossimo aprile, separatamente rispetto alla serie iPhone 17, la cui uscita è prevista per settembre di quest’anno.