iPhone SE 3: sorprese nella scheda tecnica ma design invariato (RUMOR)

iPhone SE 3, futuro ed ancora incerto “piccolo” di casa Apple, potrebbe fare il suo esordio sul mercato nel 2022. Intanto, emergono interessanti anticipazioni riguardo alle specifiche costruttive ed altrettante notizie poco entusiasmanti in relazione al design scelto dal produttore statunitense.

Apple iPhone SE 3: facciamo il punto della situazione

Utili informazioni sul melafonino possiamo apprenderle grazie al contributo del blog giapponese Macotakara. Come detto, non dovremmo assistere a nessuno stravolgimento per quanto riguarda l'impatto estetico di Apple iPhone SE 3 rispetto ai predecessori.

Il dispositivo continuerebbe ad adottare un display Retina HD da 4,7 pollici con Touch ID. La sensazione di “già visto” sarebbe inevitabile. D'altro canto, un simile pannello contribuirebbe a mantenere compatte le dimensioni del terminale in favore dell'ergonomia in fase di utilizzo.

Al suo interno potrebbero trovare spazio il processore A15 Bionic ed il modem Qualcomm Snapdragon X60 5G di iPhone 13. La produzione dovrebbe iniziare nel mese di dicembre 2021 e, con ogni probabilità, la sua commercializzazione partirebbe invece durante la primavera del 2022.

Ribadendo il fatto che al momento non ci sia alcuna conferma in merito all'effettiva realizzazione di iPhone SE 3 da parte del colosso di Copertino, vi terremo comunque aggiornati in caso di ulteriori novità.