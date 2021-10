iPhone SE 3 delle MERAVIGLIE mostrato in video: pazzesco

iPhone SE 3 non dovrebbe essere realtà prima del prossimo anno e – anche sotto questo punto di vista – non c'è alcuna certezza. Eppure, nonostante i nuovi melafonini siano appena stati lanciati, è già possibile immaginare come potrebbe essere il nuovo smartphone economico di Apple. In questo video concept è evidente che ci si è ispirati moltissimo ai device attualmente in vendita e, bisogna essere onesti, se la prossima Smart Edition fosse così, sarebbe decisamente interessante.

iPhone SE 3 in video: decisamente interessante

Pieno stile industrial, con un design un po' retrò un po' ultra moderno. Insomma, quello immaginato in questa clip è un melafonino di fascia bassa che abbraccia le nuove linee estetiche scelte da Apple per i suoi dispositivi.

Linee estetiche che, in realtà, un po' riportano indietro nel tempo, quando iPhone 4, 4S, 5 e 5S attiravano l'attenzione per il loro design.

Una sola fotocamera per questo smartphone e nessun notch. Sembra non esserci nemmeno il classico tasto home, che integra anche il Touch ID. Viene spontaneo chiedersi quale, secondo l'autore del video, potrebbe essere il sistema di autenticazione biometrica, posto a sicurezza di un ipotetico iPhone SE 3.

Non è chiaro, ma siamo abbastanza sicuri che – se il melafonino arrivasse realmente il prossimo anno – dovrebbero esserci alternativamente o un notch (per il Face ID) oppure un sistema di sblocco attraverso impronta digitale, difficilmente alloggiato sotto lo schermo.

Ad ogni modo, si tratta solo di congetture. Per il momento, l'unica cosa da fare è godersi questa clip, sperando nell'arrivo di un melafonino economico che non sia troppo diverso.