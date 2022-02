iPhone SE 3 si mostra online... ma è un fake

Una fonte anonima ha rilasciato alcune immagini dell'iPhone SE 3 che mostra un piccolo cambiamento dal design dell'SE attuale. Le immagini, se autentiche, forniscono l'indicazione più forte che non è lontano dal punto di vista del design dall'attuale modello.

iPhone SE 3: design invariato, a quanto pare

La fonte delle immagini ha rivelato i dettagli a Jon Prosser di Front Page Tech e potrebbe essere visualizzata sul podcast Genius Bar. Sebbene la qualità delle immagini fosse limitata poiché Prosser le mostrava dal suo iPad, abbiamo potuto vedere una chiara somiglianza con l'iPhone SE. Queste sono le prime immagini reali dell'iPhone SE 3, anche se non possiamo affermare con autorevolezza che queste immagini fossero autentiche. Il nuovo dispositivo è pensato per essere uno smartphone economico con alcune delle interessanti funzionalità per le quali abbiamo imparato a conoscere il marchio Apple.

Apple aggiornerà alcuni dei componenti interni del nuovo iPhone SE 3 per distinguerlo dal suo predecessore. Verrà fornito con un display da 4,7 pollici, un pulsante Touch ID e cornici spesse. Probabilmente sarà alimentato da un chipset A15 Bionic, offrirà connettività 5G e non avrà funzionalità di punta, in parte a causa del suo prezzo contenuto.

L'Apple iPhone SE 3 potrebbe far parte della gamma di dispositivi che saranno presentati al prossimo evento Apple tra un paio di mesi. L'evento di presentazione primaverile di Apple potrebbe includere l'iPad Pro 2022, l'iPad Air 5 e forse un MacBook Air rinnovato. La formazione di Apple iPhone 14 è già prevista per la presentazione autunalle.

Anche se mancano ancora molti dettagli per l'iPhone SE 3, comprese le informazioni sui prezzi e la disponibilità globale, non c'è dubbio: conosceremo il nuovo midrange di Apple nei giorni a venire.