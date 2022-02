Conviene aspettare il nuovo iPhone SE 5G?

Apple ha aggiornato per l'ultima volta il suo smartphone iPhone SE nel 2020 e, mantenendo la tradizione di aggiornare il dispositivo ogni due anni, sappiamo che il gigante della tecnologia con sede a Cupertino si sta ora preparando per lanciare un midrange aggiornato quest'anno.

iPhone SE 5G: sarà quello da comprare… o forse no?

Ci sono state diverse indiscrezioni relative all'imminente iPhone “low-cost” della, inclusi i rapporti sull'arrivo del telefono nella primavera di quest'anno. Ora, un nuovo report suggerisce che il debutto potrebbe avvenire prima del previsto.

Un nuovo rapporto proveniente da Mark Gurman di Bloomberg afferma che Apple potrebbe ospitare il suo primo evento di lancio dell'anno l'8 marzo e in quell'evento verrà presentato anche il nuovo iPhone SE 2022. In precedenza, c'erano rapporti che indicavano che il dispositivo sarebbe diventato ufficiale intorno ad aprile o maggio.

Se si deve credere all'ultima fuga di notizie, insieme all'SE con supporto 5G, l'azienda lancerà altri tre prodotti nello stesso keynote. Perfino l'iPad Air dovrebbe ricevere un upgrade sotto il cofano. C'è anche la possibilità che la mela possa annunciare nuovi MacBook entry-level con chipset M2.

Per quanto riguarda l'iPhone SE con supporto 5G in arrivo il mese prossimo, il dispositivo dovrebbe avere lo stesso design del modello attualmente disponibile, ma arriverà con una migliore serie di specifiche. Sembrerà un iPhone 8 ma presenterà aggiornamenti in termini di interni.

Verrà dotato di un display LCD Retina HD da 4,7 pollici e vanterà anche un pulsante Home con un sensore di impronte digitali incorporato. È probabile che sia l'ultimo smartphone Apple dotato di un schermo LCD e pulsante fisico.

Si dice anche che il device sia alimentato dal processore Apple A15 insieme a 3 GB di RAM, mentre potrebbe esserci anche una variante Plus con all'interno 4 GB di RAM (noi non ci speriamo su questa, onestamente). Il chipset introdurrà anche il supporto per la connettività 5G al telefono. Ci sarà ancora un sensore a fotocamera singola da 12 megapixel sul retro con funzionalità fotografiche migliorate.

Con queste specifiche e una batteria identica a quella attuale… siamo un po' scettici sul futuro di questo terminale. O Apple aumenterà la cella energetica o rischiamo di trovarci di fronte ad un device che non arriverà a mezzogiorno. A nostro avviso, l'SE 2020, magari con uno street price aggressivo come quello che si vede su Amazon (289€ ricondizionato come nuovo), è la scelta ideale, senza alcun dubbio.