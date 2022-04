iPhone SE (2022): Apple non ha tagliato gli ordini, a quanto pare

Secondo quanto si apprende, sembra che gli ordini di iPhone SE (2022) siano rimasti invariati; questo è quanto ribadito da un rapporto pubblicato dalla catena di approvvigionamento che mira a contrapporsi a quanto ribadito precedentemente da Kuo e dal portale Asia Nikkei.

Di fatto, diverse fonti autorevoli hanno riferito che la mela stava tagliando gli ordini di iPhone SE (2022) a causa di una domanda inferiore al previsto. Tuttavia, una nuova indiscrezione proveniente dalla catena di approvvigionamento afferma che non sembrano esserci prova di questi fantomatici “tagli”.

iPhone SE (2022): la domanda è più forte che mai, a quanto pare

Sia Asia Nikkei che l'analista Ming-Chi Kuo hanno precedentemente detto che Apple stava tagliando gli ordini di produzione per la sua ultima versione dell'iPhone economico. Addirittura del 20%, ad essere precisi.

Giusto per fare il punto, SE (2022) è stato svelato il mese scorso, durante l'evento Peek Performance. Ha un design che si basa ancora su quello di iPhone 8, ma all'interno è tutto nuovo. Ora ha il modem 5G, il processore Bionic A15, è super aggiornato, ha 4 GB di memoria RAM e ha una batteria che garantisce un'autonomia pazzesca. Non di meno, ha un vetro super resistente, quasi quanto quello di iPhone 13.

Citiamo poi la fotocamera da 12 Mpx con Deep Fusion e la fotografia computazionale, c'è il supporto per gli stili fotografici e la certificazione IP67.

Questo nuovo rapporto del Digitime afferma che i fornitori non hanno visto alcun cambiamento nei livelli degli ordini della mela. In teoria, si dice che l'azienda effettuerà delle riduzioni per SE (2022) e AirPods Pro nel secondo trimestre dell'anno, ma da Taiwan non sembrano esserci state comunicazioni di questo tipo dai piani alti della compagnia.

Ad ogni modo, vi invitiamo a prendere tutto con “un pizzico di sale”, anche perché le relazioni non sono per forza contraddittorie. Apple potrebbe anche ridurre la produzione, ma potrebbe far scorta adesso, giusto per portarsi avanti con la richiesta per un po' di tempo.

Inoltre, entrambe le campane di questa storia si basano sulle fonti della catena di approvvigionamento: potrebbe essere che una delle due parti non abbia raccontato i l vero. Staremo a vedere.

