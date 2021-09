Secondo quanto riferito, il modello di archiviazione da 256 GB dell'iPhone SE non è più disponibile per l'acquisto. Questo è quanto si evince in queste ore osservando il sito di Apple.

iPhone SE: cosa è successo?

Con il lancio degli smartphone della serie iPhone 13 di Apple, il gigante della tecnologia con sede negli Stati Uniti ha abbassato i prezzi dei modelli del 2019, mentre i prodotti 12 Pro e XR sono stati eliminati dal listino (tranquilli, si trovano negli store di terze parti, come Amazon per esempio).

Ma c'è ancora un altro cambiamento che non è stato annunciato ufficialmente dalla società. È stato riferito che l'azienda ha silenziosamente dismesso la variante da 256 GB di iPhone SE. Fino ad ora, il dispositivo era disponibile nei modelli di archiviazione da 64 GB, 128 GB e 256 GB, ma ora l'Apple Store mostra solo due opzioni: 64 GB e 128 GB.

Il prezzo del terminale rimane lo stesso di prima. Il modello da 64 GB di iPhone SE costa 499€ mentre il modello da 128 GB ha un costo più elevato.

Sembra che la mossa possa essere correlata al prossimo successore della gamma poiché la società sta riducendo la produzione e spostando l'attenzione sui modelli di terza generazione di iPhone SE; sappiamo che questi device dovrebbero essere lanciati il ​​prossimo anno.

Secondo i rapporti, il prossimo smartphone “low cost” del brand sarà il telefono 5G più economico di Apple. Si dice che abbia lo stesso design dell'iPhone XR ma con alcune modifiche al modulo della fotocamera. Il gadget dovrebbe avere un singolo sensore della fotocamera insieme ad un flash LED. Internamente, potrebbe essere alimentato dal SoC A14 Bionic, lo stesso che alimenta iPhone 12.

Con la line-up appena annunciata, la compagnia ha rimosso l'opzione di archiviazione da 64 GB e ora la configurazione entry-level parte con lo storage da 128 GB.

