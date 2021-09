Apple ha appena presentato i nuovi melafonini facenti parte della line-up 2021. Ovviamente, stiamo parlando degli iPhone 13 e dei fratelli maggiori, le iterazioni Pro. Dopo ogni keynote della mela, c'è sempre una e una sola domanda: ha senso passare dal vecchio modello al nuovo? Proviamo ora a ragionarci insieme in questo articolo: la risposta non è scontata, anche se – forse – è la più banale di tutte: dipende.

iPhone 13: ne vale davvero la pena?

Forse, mai come quest'anno, il passaggio al nuovo modello non è una scelta semplice. In primo luogo, consideriamo due fattori. Da un lato troviamo la gamma iPhone 13 “liscia” e dall'altro invece, la serie Pro.

Fatta eccezione per il nuovo SoC, la tacca di dimensioni ridotte, i dispositivi sono completamente differenti. L'anno scorso invece, la variante Pro da 6,1″ era molto simile al modello standard. E il Mini era sì potente, ma vantava dimensioni contenute ed era privo di poche caratteristiche di punta: una lente (e un sensore LiDAR) in meno, un quantativo di RAM inferiore e poco altro. Oggi, tale comparativa non regge più.

Gli iDevice “Pro” sono prodotti incentrati sul comparto fotografico. Hanno un display ProMotion con refresh rate adattivo, delle ottiche tutte nuove e funzionalità video/foto di prim'ordine. Ve ne dico due: Cinematic Mode e clip in ProRes. Ci troviamo di fronte a vere e proprie camere compatte inserite in un telefono. Ora quel che ne consegue è la seguente riflessione.

Passare da iPhone 12 a iPhone 13 o ad iPhone 13 Pro/Pro Max?

Se teniamo questa domanda in mente, la risposta è immediata: i melafonini del 2020 sono ottimi ancora oggi e se non si hanno particolari esigenze fotografiche e video (quindi, se non siete fotografi, content creator o videomaker), vi consigliamo caldamente di risparmiare i soldi e di aspettare un terminale rinnovato in tutto e per tutto nel 2022 (iPhone 14?).

Se invece non vedete l'ora di creare fantastiche immagini con il nuovo melafonino per lavoro o per hobby, allora vi consigliamo il “salto” alla nuova generazione.

Di fatto, passare ad un iPhone 13 o ad un 13 Mini significa avere sì maggior features in ambito imaging, ma anche altrettante mancanze. Insomma, è un passaggio “a metà”. Comprare un Pro o Pro Max 2021 provenendo da un gadget del 2020 ha senso SOLO se, con queste funzionalità ci lavorate. That's it.

Ad ogni modo, vi indichiamo anche che i “vecchi” telefoni si trovano in super sconto su Amazon. I nuovi modelli al contrario, si potranno preordinare da venerdì 17. Le prime spedizioni arriveranno il 24 dello stesso mese.

iPhone 12 128 GB: 899,00 €

iPhone 12 Mini 128 GB: 758,53 €

iPhone 12 Pro 128 GB Silver: 999,00€

iPhone 12 Pro Max: 1189,00€

Che ne pensate? Condividete questa riflessione? Comprerete un nuovo terminale Apple? Fatecelo sapere.

