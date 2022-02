iPhone ha un pulsante segreto: ecco come attivarlo e a cosa serve

Quanti di voi sono in possesso di un iPhone, il noto smartphone di Apple, e ancora non sanno che ha un pulsante segreto? Forse molti, ma oggi tutti voi saprete come attivarlo e a quali funzioni poterlo associare. Si tratta di una novità che esiste già dal 2020 ed è disponibile solo in quei modelli che hanno ricevuto l'aggiornamento ad iOS 14 e successivi. Questa notizia sta spopolando sui social dove tutti gli utenti sono rimasti sorpresi da quante funzionalità si possono attivare con questo tasto segreto.

Il tasto segreto di iPhone apre un mondo di funzionalità pratiche

Sicuramente sarà capitato anche a voi di voler attivare la torcia del vostro iPhone. Oppure di voler scattare una foto velocemente per cogliere al volo un'occasione. Magari, durante una conferenza, disattivare l'audio. Tutte funzionalità previste sul vostro smartphone iOS, ma accessibili solo dopo aver sbloccato lo schermo.

Ovviamente, la mascherina, il buio o la fretta non sono di certo le amiche migliori quando si deve utilizzare il Face ID per sbloccare velocemente l'iPhone che, dopo diversi tentativi falliti, passa al codice di sblocco. Grazie al tasto segreto direte addio a questi fastidiosi problemi.

Infatti, avrete accesso alla fotocamera, a Siri, al centro di controllo, alla disattivazione dell'audio o alla torcia senza dover sbloccare lo schermo. Adesso vediamo insieme dove si trova e come attivarlo.

Dove si trova e come attivare il tasto segreto

Praticamente, questo tasto segreto non è altro che il logo della mela morsicata posizionato sul retro del vostro iPhone. Per attivarlo e attivarlo alle diverse funzioni disponibili dovrete:

recarvi in impostazioni;

selezionare Accessibilità;

Tocco Posteriore.

Una volta attivato, potrete associare a questo pulsante segreto le varie funzionalità che si attiveranno sul vostro iPhone a seconda della sequenza di tocchi che avrete stabilito. Ad esempio, potreste decidere di attivare la torcia solo con un doppio tocco, oppure accedere alla fotocamera con un triplo tocco e anche disattivare l'audio con un tocco.

Insomma, grazie al tasto segreto del vostro iPhone avrete accesso immediato a tantissime funzioni solo con il tocco del dito e senza dover tutte le volte sbloccare lo schermo. E chi non ha uno smartphone iOS? Forse potrebbe essere il momento giusto per approfittare delle fantastiche offerte e acquistare il nuovo Apple iPhone 13.