Apple iPhone 13: a San Valentino fai un regalo speciale solo su eBay

eBay non scherza e per San Valentino ha pensato a una promozione davvero esagerata. Una super offerta imperdibile! Acquista il nuovissimo Apple iPhone 13 5G 128GB a soli 769,90 euro, invece di 939 euro e regalalo alla persona che ami. Puoi anche decidere di cambiare il tuo smartphone attuale, anche perché quando ti ricapiterà un'occasione così ghiotta? Lasciati travolgere da questa super promozione di eBay e portati a casa il nuovo modello di casa Cupertino, un vero top di gamma imbattibile. La consegna è gratuita.

Apple iPhone 13 5G in sottocosto online su eBay

Scopri il nuovo Apple iPhone 13 5G in sottocosto solo online su eBay, il colosso dello shopping online. Mettilo nel carrello a soli 769,90 euro e goditi il miglior prezzo di sempre. Il suo nuovo design ha fatto innamorare milioni di utenti in tutto il mondo e a questo prezzo è un vero affare.

Cambiano le regole con il nuovo smartphone iOS di casa Cupertino. Maggiore potenza grazie al suo chip proprietario A15 Bionic che garantisce le migliori prestazioni di sempre. Inoltre, con la nuova batteria ti supporterà lungo tutta la giornata.

Non solo renderà le tue attività lavorative super veloci grazie alla sua potenza, ma anche le foto beneficeranno del nuovo processore. Scatti davvero perfetti faranno di te un vero fotografo professionista, così potrai conservare i ricordi più belli grazie anche ai 128Gb di memoria interna. E se il gaming è la tua passione, allora con iPhone 13 hai trovato il tuo migliore compagno di gioco:

la CPU è fino al 50% più rapida rispetto ai suoi concorrenti;

è fino al 50% più rapida rispetto ai suoi concorrenti; la grafica è fino al 30% più scattante rispetto ai suoi concorrenti;

è fino al 30% più scattante rispetto ai suoi concorrenti; il chip A15 Bionic è il più veloce di sempre.

Infine, grazie alla tecnologia 5G streaming e download saranno velocissimi. Potrai giocare in multiplayer senza fastidiosi rallentamenti e questo ti garantirà una vittoria assicurata. Ma non ti preoccupare per la batteria, il tuo nuovo compagno di avventure quando non è necessario attiva il consumo smart dei dati per passare a una rete diversa e risparmiare energia.

Scegli Apple iPhone 13 5G 128GB e acquistalo a soli 769,90 euro, invece di 939 euro. Goditi il meglio della tecnologia Apple grazie a questa imperdibile offerta di eBay.