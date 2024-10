iPhone 13: prezzo scontato su Amazon, ora è ottimo (anche in 5 rate)

Acquistare un nuovo iPhone senza spendere troppo è possibile: con la nuova offerta Amazon, infatti, c’è la possibilità di puntare su iPhone 13 da 128 GB che viene proposto al prezzo scontato di 569 euro. L’acquisto può avvenire anche in 5 rate mensili, senza interessi e con pagamento tramite carta di debito. L’offerta è valida per diverse colorazioni dello smartphone. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto e scegliere poi la versione desiderata.

iPhone 13: un affare su Amazon

La scheda tecnica di iPhone 13 comprende un display OLED da 6,1 pollici e il SoC Apple A15 Bionic, lo stesso già utilizzato anche da iPhone 14 e iPhone 14 Plus. Tra le specifiche c’è anche una doppia fotocamera posteriore oltre che 128 GB di memoria interna. Il sistema operativo è iOS 18.

iPhone 13, in questo momento, è un’ottima scelta per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone ma ha un budget ridotto. Invece di puntare sul mercato dell’usato o sui ricondizionati, infatti, è possibile acquistare oggi un iPhone nuovo di zecca, con due anni di garanzia e con prestazion ottime, in tutti i contesti di utilizzo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 13 al prezzo scontato di 569 euro e con possibilità di pagare in 5 rate mensili, senza interessi. Per sfruttare subito la promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo ed è disponibile solo per alcune colorazioni dello smartphone, venduto e spedito direttamente da Amazon e disponibile con consegna gratuita.