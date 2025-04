iPhone pieghevole: avete una vaga idea di quanto potrebbe costare?

Il mercato dei foldable è pronto per essere stravolto dall’ingresso di Apple, in procinto di dar vita ad un iPhone pieghevole che non faticherà ad attirare l’attenzione su di sé.

Di sicuro, anche i consumatori potrebbero restare a bocca aperta, non solo per le caratteristiche tecniche ma anche per il prezzo di questo, già discusso, iPhone pieghevole.

Quando esce e quanto costerà l’iPhone pieghevole di Apple?

Secondo voci diffuse da Instant Digital su Weibo, il prossimo iPhone pieghevole di Apple potrebbe essere lanciato ad un prezzo compreso tra i 2.100 e i 2.300 dollari negli USA. Una cifra che supera di gran lunga le previsioni iniziali e posiziona il dispositivo in una fascia di lusso, ancora più prestigiosa rispetto ai modelli attuali. Per fare un confronto, l’iPhone 16 Pro Max, già considerato costoso, parte da 1.199 dollari per la versione base. Questo significa che il nuovo foldable potrebbe quasi raddoppiare il costo del top di gamma tradizionale.

Perché un prezzo così alto? Le presunte specifiche tecniche non sembrano chiarire efficacemente il dubbio. Si parla di un processore appartenente alla gamma A, simile a quello che dovrebbe essere utilizzato nei futuri iPhone 18, e di un display più ampio, accompagnato forse da nuove tecnologie per le batterie. Tuttavia, queste caratteristiche non sembrano sufficienti per giustificare un aumento così marcato rispetto ai modelli standard. Inoltre, l’iPhone pieghevole di Apple si posizionerebbe bel al di sopra della concorrenza, tra cui il Samsung Galaxy Z Fold 6, attualmente venduto a 1.899 dollari, sempre negli Stati Uniti.

Un altro aspetto interessante riguarda la strategia commerciale. Il primo modello di un prodotto innovativo è generalmente più costoso, poiché le aziende devono recuperare gli investimenti iniziali. Tuttavia, Apple non è certo nota per abbassare i prezzi nel corso tempo, quindi se l’iPhone pieghevole dovesse essere lanciato a 2.300 dollari, probabilmente rimarrà su quella cifra. Uno scenario che potrebbe anche influenzare il mercato: se Apple alzasse l’asticella, altre aziende come Samsung potrebbero seguirne l’esempio, spingendo ulteriormente verso l’alto i costi dei dispositivi pieghevoli.

Ricordiamo che l’uscita dell’iPhone pieghevole è prevista per il 2026, insieme agli iPhone 18, e circolano anche voci relative ad un possibile iPad pieghevole, lanciato nello stesso periodo.