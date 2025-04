iPhone pieghevole: una caratteristica in comune con i Samsung Galaxy Z Fold

Apple starebbe lavorando ad un iPhone pieghevole, che gli appassionati della mela morsicata attendono da (fin troppo) tempo.

Secondo alcune indiscrezioni, il colosso di Cupertino potrebbe lanciare il suo primo iPhone con display flessibile già nel corso del prossimo anno, richiamando il design a libro proposto da Samsung con la serie Galaxy Z Fold. Uno step a dir poco necessario per Apple che, in virtù dell’estremo ritardo con cui entrerà nel mercato degli smartphone pieghevoli, sarà “costretta” a stupire con un device a dir poco perfetto.

Cosa sappiamo sull’iPhone pieghevole di Apple

Tra le principali caratteristiche del nuovo iPhone pieghevole, figura il display esterno da 5,49 pollici, con una risoluzione di 2.088 x 1.422 pixel e un foro centrale per la fotocamera frontale. Ma è il display interno pieghevole a catturare maggiormente l’attenzione: con una diagonale di 7,76 pollici e una risoluzione di 2.713 x 1.920 pixel, questo schermo a bordo dell’iPhone pieghevole integrerà una fotocamera sotto il pannello: una tecnologia che Samsung ha introdotto per la prima volta nel Galaxy Z Fold 3 del 2021. Tale soluzione permette di eliminare ogni interferenza visiva sullo schermo, garantendo un’esperienza di visualizzazione più immersiva.

Tuttavia, proprio come accade sui foldable di Samsung, questa scelta tecnica per l’iPhone pieghevole non sarebbe priva di compromessi. A bordo dei Galaxy Z Fold, la zona del display in cui è posizionata la fotocamera presenta una densità di pixel inferiore rispetto al resto dello schermo, il che può influire sulla qualità delle immagini riprodotte. Inoltre, le prestazioni della fotocamera sotto il display sono generalmente inferiori rispetto a quelle di una tradizionale fotocamera anteriore. È dunque probabile che anche Apple tenga conto di queste limitazioni nel caso dell’iPhone pieghevole, con lo scopo di garantire un’esperienza utente all’avanguardia circa la fruizione del display interno.

Il debutto dell’iPhone pieghevole rappresenterebbe un punto di svolta per Apple che, con ogni probabilità, inizierebbe fin da subito a rosicchiare ulteriori quote di mercato dell’avversaria di sempre, vale a dire Samsung.