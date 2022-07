iPhone pieghevole: cosa sappiamo finora

Samsung sta per presentare la quarta generazione della sua gamma di foldable: Galaxy Z Folf4 e Z Flip4 sono prossimi al debutto. Ma a che punto siamo con iPhone? Vedremo mai un melafonino che si piega? Se sì, quando? Cerchiamo di dare delle risposte insieme.

iPhone pieghevole: cosa aspettarci?

Le indiscrezioni relative all’iPhone pieghevole sono molto scarse e confusionarie fra loro. Di fatto, tendiamo a non leggere molte news su questo prodotto. Il motivo è presto detto: potrebbero non esserci grosse novità al momento e l’azienda potrebbe star lavorando in segreto o peggio, potrebbe aver interrotto lo svilupo per qualsiasi motivo.

Non sappiamo neanche se l’iPhone pieghevole avrà la forma “Fold” o “Flip“. Secondo qualche analista infatti, il form factor che si ipotizza pare essere proprio quello “a conchiglia”. L’analista Ming-Chi Kuo e l’esperto di display Ross Young hanno detto che si aspettano questo telefono non prima del 2025.

In realtà Kuo riteneva che Apple fosse già pronta su questo punto, ma in realtà i piani interni della compagnia sembrano essere stati cambiati in corso d’opera. Ecco le sue parole in merito:

Mi aspettavo che Apple lanciasse un iPhone pieghevole non appena nel 2024 nei miei rapporti dell’anno scorso, ma ora è chiaro che questa previsione deve essere rivista. Prevedo che Apple potrebbe lanciare il suo primo prodotto pieghevole al più presto nel 2025, che potrebbe essere un pieghevole iPad o un ibrido di iPad e iPhone.

Anche Ross Young sembra essere scettico su questo particolare gadget; sembra quasi che la mela non abbia fretta poiché pare che stia concentrando tutte le sue risorse sullo sviluppo di device AR/VR:

Abbiamo ritardato le nostre aspettative per l’ingresso di Apple nel mercato degli smartphone pieghevoli di due anni fino al 2025 dopo le discussioni con i nostri contatti della catena di approvvigionamento. L’azienda non sembra avere fretta di entrare nel mercato degli smartphone pieghevoli e potrebbe volerci anche più tempo.

Intanto, se volete fare un buon affare vi consigliamo iPhone 12 mini a soli 652,98€ da Amazon con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.