iPhone pieghevole: ecco quando avrà inizio la sfida a Samsung

Gli smartphone pieghevoli, in questi ultimi anni, stanno ottenendo un ruolo sempre più importante nel mercato mobile ma si avverte ancora la mancanza di un degno esponente di casa Apple, vale a dire il tanto chiacchierato l’iPhone pieghevole.

Di speculazioni a riguardo ne sono state fatte moltissime nei mesi scorsi. Tuttavia, grazie alle recenti informazioni condivise online, una possibile data di lancio per l’iPhone pieghevole dovrebbe essere all’orizzonte.

Uscita iPhone pieghevole: cosa sappiamo al momento

Secondo il sito coreano Alpha Economy, Apple avrebbe fissato la presentazione dell’iPhone pieghevole a settembre 2026. Questo suggerisce che il dispositivo potrebbe essere ufficializzato assieme alla serie degli iPhone 18 e dopo l’uscita di Samsung Galaxy Z Fold 8: sappiamo bene che, tradizionalmente, il brand sudcoreano mostra al pubblico i sui nuovi foldable durante il mese di agosto.

Secondo le previsioni, Apple avrebbe pianificato di introdurre sul mercato ben 50 milioni di unità, il che rappresenterebbe un significativo balzo in avanti per questo specifico settore. A tale riguardo Canalys, per mezzo del Financial Times, ha segnalato che nel 2022 sono stati spediti 14,2 milioni di smartphone pieghevoli, con una stima di 30 milioni di unità vendute nel 2023.

Non è tutto: da parte di un insider, giungono segnalazioni in merito al fatto che Apple starebbe dirottando una parte dei dipendenti del team Vision Pro verso il progetto dell’iPhone pieghevole:

“Mi risulta che una quota significativa del personale all’opera sul Vision Pro sia stato trasferito al team di sviluppo del telefono pieghevole.”

Ovviamente, nessuna conferma è giunta da parte di Apple, il che significa che siamo comunque al cospetto delle ennesime voci di corridoio: c’è anche chi sostiene che il colosso di Cupertino stia lavorando su un iPad pieghevole, per cui niente telefoni. Ad ogni modo, l’azienda ci ha abituato a strategie di mercato che prevedono il lancio di un nuovo dispositivo solo se ritenuto qualitativamente all’altezza. Nel caso dell’iPhone pieghevole, lo “step successivo” potrebbe essere rappresentato dalla totale assenza della faticosa pieghetta al centro del display.