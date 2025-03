L'iPhone pieghevole prende forma: primi dettagli sulla scheda tecnica

Dopo anni di voci e speculazioni, sembra che il tanto atteso iPhone pieghevole di Apple stia finalmente per vedere la luce.

Secondo fonti affidabili, tra cui gli analisti Ming-Chi Kuo e Jeff Pu, oltre a Digital Chat Station su Weibo, il primo iPhone pieghevole avrà uno schermo interno da 7,8 pollici quando aperto e uno schermo esterno da 5,5 pollici. Questa convergenza di informazioni suggerisce come Apple abbia ormai definito almeno in parte le specifiche tecniche del dispositivo.

Nuove informazioni sull’iPhone pieghevole di Apple

A differenza del design a conchiglia del Galaxy Z Flip di Samsung, l’iPhone pieghevole si aprirà come un libro, offrendo un’esperienza più simile a quella di un tablet compatto. Jeff Pu ha inoltre rivelato che il dispositivo è entrato nella fase di New Product Introduction (NPI) presso Foxconn, il principale produttore di Apple, per cui il progetto sarebbe già in fase avanzata. Sia Jeff Pu che Ming-Chi Kuo concordano sul fatto che la produzione di massa inizierà nel quarto trimestre del 2026, il che potrebbe portare ad un lancio nel 2027.

Il prezzo, tuttavia, potrebbe essere un ostacolo significativo. Secondo l’analista di Barclays Tim Long, l’iPhone pieghevole potrebbe partire da circa 2.299 dollari negli Stati Uniti, quasi il doppio rispetto all’iPhone 16 Pro Max, che parte da 1.199 dollari. Questo posizionerebbe il terminale in una fascia altamente esclusiva, riservata ad un pubblico di nicchia.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, Kuo ha aggiunto che l’iPhone pieghevole avrà due fotocamere posteriori, una frontale, un pulsante di accensione con Touch ID (invece del Face ID) ed una potente batteria. Il dispositivo sarà estremamente sottile: appena 4,5 mm da aperto e tra 9 e 9,5 mm quando piegato. Infine, da un punto di vista costruttivo, la struttura esterna dell’iPhone pieghevole sarà in titanio, mentre la cerniera combinerà titanio ed acciaio inossidabile per garantire robustezza e lunga durata nel tempo.