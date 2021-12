Apple Pay: arriva il tanto atteso supporto a Postepay

Se avete un dispositivo Apple e siete anche clienti BancoPosta, quest'oggi c'è una grossa novità per tutti voi: è finalmente arrivato il tanto atteso supporto di Apple Pay su Postepay. Sì, avete capito bene. Aggiornando l'applicazione di Poste Italiane alla versione 20.20.109 disponibile fin da ora sull'App Store, potete finalmente aggiungere la vostra Postepay all'interno dell'applicazione Wallet di Apple per utilizzarla come sistema di pagamento per Apple Pay.

Arriva il supporto di Postepay su Apple Pay

“L'App BancoPosta ti semplifica la vita! Abilita Apple Pay per pagare contactless con la Carta di debito Postepay del tuo Conto corrente BancoPosta e le tue carte prepagate Postepay”, si legge all'interno del changelog relativo all'aggiornamento dell'applicazione BancoPosta.

Come aggiungere la propria PostePay su Apple Pay? Ecco i semplici passi da seguire per abilitare il supporto di Apple Pay con l'app BancoPosta, con l'app Postepay e con Wallet: