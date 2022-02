iPhone: arriva la prima app per la gestione del diabete

La FDA autorizza la prima app per iPhone per la somministrazione di insulina; il rollout partirà ufficialmente nel corso della prossima primavera.

iPhone: l'app per l'insulina approvata dalla FDA

La Food and Drug Administration ha autorizzato quella che viene descritta come la prima applicazione per smartphone in grado di avviare la somministrazione di insulina sui sistemi operativi iOS e Android. Il software è stato sviluppato da Tandem Diabetes Care e l'applicazione si collega al microinfusore per insulina t: slim X2 proprietario dell'azienda.

Prima di questa approvazione da parte della FDA, la somministrazione dell'insulina doveva essere effettuata tramite il microinfusore stesso. Questa modifica, tuttavia, significa che gli utenti saranno in grado di “programmare o annullare dosi di bolo di insulina” utilizzando l'app per smartphone.

In precedenza, l'app poteva essere utilizzata solo per monitorare tendenze e dati storici, ma non per avviare la somministrazione di insulina.

“Questa autorizzazione della FDA convalida ulteriormente il nostro impegno per l'innovazione e la comunità del diabete fornendo uno dei miglioramenti delle funzionalità più richiesti“, ha affermato John Sheridan, presidente e CEO di Tandem Diabetes Care. “Con i miglioramenti nella gestione del diabete forniti da Tandem's Control- La tecnologia IQ, somministrare un bolo pasto è ora il motivo più comune per cui una persona interagisce con il tiralatte e la possibilità di farlo utilizzando un'app per smartphone offre una soluzione comoda e discreta“.

Tandem Diabetes Care afferma che renderà questa funzionalità disponibile per gli utenti esistenti senza costi aggiuntivi. La funzione inizierà a essere lanciata questa primavera con una serie di “gruppi di lancio limitati“, ma il debutto completo avverrà più avanti nel corso dell'estate.

Quando verrà rilasciata, questa nuova funzionalità sarà offerta negli Stati Uniti senza costi aggiuntivi ai nuovi clienti del microinfusore per insulina t:slim X2 e ai clienti in garanzia attraverso un aggiornamento software remoto per il microinfusore per insulina t:slim X2 e il t :connect mobile app. L'azienda intende distribuire l'aggiornamento della funzionalità del bolo mobile per tutta la primavera in una serie di gruppi di lancio limitati, seguiti da un lancio esteso entro la fine dell'estate. Sono già stati selezionati partecipanti al lancio limitato.

Questa approvazione da parte della Food and Drug Administration arriva quando si dice che la stessa Apple stia studiando la potenziale tecnologia di trattamento del diabete per l'Apple Watch. Sebbene la tabella di marcia della mela in questo settore sia ambiziosa, rapporti più recenti hanno affermato che l'azienda ha incontrato diversi blocchi sul suo cammino. Un rapporto nel 2017 indicava che Tim Cook era stato visto indossare attivamente un prototipo di rilevatore di glucosio sul suo corpo nel campus di Apple.