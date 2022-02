Probabilmente vorrete un Apple Watch dopo aver letto questa storia

L'Apple Watch ha avuto una impatto molto piacevole nella vita di diversi utenti; in alcuni casi, è stato anche un ottimo salvavita, stando a quanto si legge dalle segnalazioni degli ultimi mesi.

L'Apple Watch e la tiktoker australiana: la storia

Pensiamo all'inizio della pandemia di coronavirus all'inizio del 2020, quando uno studio ha dimostrato che il wearable era in grado di identificare potenziali sintomi del CoVid-19 fino a 10 giorni prima dell'effettivo insorgere della malattia. La sua fama ha continuato a crescere e la notizia attuale è che l'Apple Watch è stato in grado di rilevare il cambiamento dello stato di salute di un utente TikTok.

La tiktoker con sede a Sidney si chiama Lauren e ha realizzato un video in cui indicava che il suo Apple Watch ha rilevato cambiamenti nella frequenza cardiaca e in altre funzioni corporee correlate alla successiva diagnosi della sua condizione tiroidea. La donna afferma che se avesse attivato le notifiche sul suo Apple Watch, avrebbe potuto essere informata della situazione diversi mesi prima dell'eventuale diagnosi. L'aumento dei suoi livelli di stress causato dalla ridotta assunzione di ossigeno rilevata dal suo Apple Watch ha coinciso con altri sintomi come affaticamento, irritabilità, sensibilità, tra molti altri sintomi.

Lauren afferma che il suo wearable, dalla sua recente esperienza, potrebbe rivelarsi utile in situazioni in cui livelli di stress estesi potrebbero essere indicativi di condizioni mediche più gravi. Il dispositivo potrebbe aiutare a velocizzare le diagnosi quando l'utente cerca assistenza medica tempestiva, piuttosto che attendere che i sintomi completi diventino visibili.

La serie di sensori nell'Apple Watch fornisce una serie di misurazioni critiche di salute e fitness che collocano il dispositivo ai vertici degli smart wearable salvavita. Il suo track continua a crescere, con il meccanismo di rilevamento delle cadute che è la principale funzione salvavita dello smartwatch.

