iPhone 17 Pro: questo nuovo video fa già sognare gli utenti di Apple

Il futuro dell’iPhone 17 Pro di Apple è al centro di numerose speculazioni, grazie ad un nuovo video concept che offre uno sguardo intrigante sul dispositivo, molto realistico, soffermandosi sul design e sulle nuove funzionalità.

Il video, realizzato dal designer 4RMD, si basa su indiscrezioni trapelate finora ma aggiunge anche alcune idee fantasiose che difficilmente vedranno la luce con l’arrivo dell’iPhone 17 Pro.

iPhone 17 Pro è (quasi) realtà

Dal punto di vista estetico, il concept mostrato nel video ricalca le aspettative nei confronti della prossima generazione di iPhone. Lo schermo piatto con bordi sottili e la Dynamic Island sono elementi confermati dagli ultimi rumor. Sul retro, spicca una barra della fotocamera più grande, che però non stravolge la disposizione dei sensori.

Tuttavia, alcune delle caratteristiche proposte nel video sembrano decisamente fuori portata per l’iPhone 17 Pro. Ad esempio, l’idea di integrare un sensore Touch ID all’interno del pulsante dedicato alla fotocamera è poco plausibile, dato che Apple ha ormai abbandonato questa tecnologia in favore del Face ID. Anche la promessa di una Dynamic Island ridotta del 30% appare improbabile, poiché Apple non ha mai palesato la volontà di modificarne le dimensioni.

Il concept ipotizza inoltre una fotocamera periscopica da 48 megapixel con zoom ottico 5x e digitale fino a 50x, insieme ad una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 45W. Purtroppo, anche queste specifiche sembrano troppo ambiziose nel caso dell’iPhone 17 Pro: la capacità della batteria e la velocità di ricarica sono destinate a rimanere in linea con i modelli attuali. Allo stesso modo, l’aggiunta di 12GB di RAM e la ricarica wireless inversa, ancora assente sugli iPhone, appaiono poco concretizzabili.

Nonostante ciò, il video riesce a stimolare l’immaginazione degli appassionati, offrendo uno spunto su cosa potrebbe rappresentare il nuovo l’iPhone 17 Pro, anche con l’integrazione di iOS 19 e nuove funzionalità di Apple Intelligence.