iPhone 17 Pro Max: queste nuove cover offrono importanti indicazioni sul design

La serie degli iPhone 17, prevista per il mese di settembre, potrebbe portare con sé importanti cambiamenti nel design e nelle specifiche tecniche.

Nonostante le esenzioni tariffarie decise dall’amministrazione Trump garantiscano ancora un po’ di respiro ai consumatori, i riflettori sono puntati soprattutto sulle innovazioni che Apple sembra voler introdurre. Tra queste spicca una modifica controversa al layout della fotocamera posteriore degli iPhone 17 Pro, che sta già alimentando discussioni sui vari forum online.

Spuntano in rete le nuove cover per iPhone 17 Pro Max

Le indiscrezioni suggeriscono che il modello Air, più sottile, e gli iPhone 17 Pro e Pro Max adotteranno un’isola fotografica orizzontale, abbandonando la configurazione che ha caratterizzato le generazioni precedenti. Questo cambiamento non sarebbe dettato da influenze esterne, come quelle provenienti dai concorrenti Google Pixel, ma piuttosto da necessità tecniche interne:

Una recente immagine mostra quella che dovrebbe essere una cover destinata all’iPhone 17 Pro Max, rivelando un’isola fotografica larga quanto il dispositivo stesso. Le lenti mantengono la disposizione triangolare, ma il comparto appare più imponente rispetto ai predecessori. Inoltre, i produttori di accessori stanno testando nuove custodie con tagli separati: uno dedicato alle fotocamere e un altro per il LiDAR, il flash LED e il microfono:

Questo riposizionamento sarebbe necessario per far spazio al nuovo teleobiettivo da 48 megapixel, più grande e performante. Sul fronte hardware, si vocifera che i chip di iPhone 17 Pro e Pro Max saranno realizzati con un processo avanzato a 2 nanometri, promettendo efficienza e prestazioni superiori rispetto alla tecnologia a 3 nanometri utilizzata finora. Un’altra novità riguarda i materiali: pare che i modelli Pro abbandoneranno il telaio in titanio per favorire l’alluminio: una scelta che potrebbe influenzare peso e durata nel tempo dei melafonini.

Infine, tutti i dispositivi della gamma vanteranno la presenza di iOS 19, che introdurrà nuove funzionalità software adatte alle migliorie tecniche dei prossimi, e già chiacchierati, iPhone 17.