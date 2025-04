iPhone 17 Pro: nuove cover già pronte, facciamo chiarezza sulle fotocamere

Apple, stando alle indiscrezioni di questi ultimi mesi, dovrebbe introdurre un bel po’ di novità per i modelli Pro inclusi nella futura serie degli iPhone 17.

Le foto delle (possibili) cover ufficiali, pubblicate dal leaker Majin Bu, offrono interessanti indizi sul design dell’iPhone 17 Pro, soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico.

iPhone 17 Pro: quali novità per le fotocamere posteriori

Immagini

L’isola delle fotocamere per l’iPhone 17 Pro è stata completamente ridisegnata ed appare molto più grande rispetto a quella presente sugli ultimi modelli. Nonostante Apple abbia deciso di mantenere la configurazione a tripla lente, tipica degli iPhone, il modulo si distingue per una presenza più imponente e audace.

Questo cambiamento segna un allontanamento dal minimalismo che ha sempre contraddistinto i prodotti di casa Apple. Non passa inosservata la somiglianza con il design delle fotocamere dei Pixel di Google, suggerendo come la casa di Cupertino stia esplorando nuove strade dal punto di vista estetico (seppur con un’evidente ispirazione). Anche le cover per l’iPhone 17 Pro svelano particolari importanti: disponibili in diverse tonalità, sembrano studiate per valorizzare proprio il nuovo modulo fotografico, anticipando un approccio più espressivo e colorato rispetto al passato.

Va sottolineato che questa rivoluzione stilistica riguarderà solo l’iPhone 17 Pro. La versione standard dovrebbe mantenere un aspetto simile all’iPhone 16, ma si parla anche dell’arrivo di un nuovo modello: il 17 Air. Quest’ultima versione punterà sul design ultrasottile, con uno spessore della fotocamera ridotto, destinato a chiunque preferisca dispositivi leggeri e maneggevoli. Il successo o il fallimento dell’iPhone 17 Air dipenderà, ovviamente, dalle reazioni degli utenti, sempre più alla ricerca di novità concrete, sia a livello software che in termini estetici.