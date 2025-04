iPhone 17 Air VS iPhone 16e: che differenza c'è in termini di spessore?

Il futuro degli smartphone ultrasottili è ormai alle porte, grazie ad un’interessante novità che sta emergendo nel mondo di Apple: parliamo chiaramente dell’iPhone 17 Air, tornato al centro dell’attenzione grazie alle nuove immagini condivise online.

Queste foto rivelano un design che promette di ridefinire gli standard del settore, rendendo l’iPhone 17 Air uno degli smartphone più sottili mai realizzati.

iPhone 17 Air sta arrivando: la promessa del profilo slim sembra mantenuta

Immagini

Le ultime indiscrezioni suggeriscono che l’iPhone 17 Air avrà uno spessore di appena 5,4 mm: un dato sorprendente se confrontato con i modelli attuali. Per offrire una migliore prospettiva, il leaker Majin Bu ha pubblicato su X alcune immagini che mostrano il prototipo dell’iPhone 17 Air accanto all’iPhone 16e. Quest’ultimo, già considerato piuttosto snello con i suoi 7,8 mm, sembra però decisamente più “robusto” rispetto al modello di prossimo arrivo. La differenza ad occhio nudo è impressionante e lascia intuire quanto Apple stia puntando su un’estetica minimalista ed innovativa. Nell’ultima immagine, il telefono è messo di fianco all’unità fittizia dell’iPhone 17 Pro: anche in questo caso, le diversità sono evidenti.

Non è soltanto lo spessore a catturare l’attenzione. Secondo le voci di corridoio, l’iPhone 17 Air sarà dotato di un display da 6,6 pollici e di un comparto fotografico piuttosto striminzito: una singola fotocamera posteriore, probabilmente simile a quella dell’iPhone 16e, incastonata in una barra orizzontale che ricorda parecchio l’estetica degli smartphone Pixel. Inoltre, si parla di una batteria di dimensioni ridotte e dell’assenza di un altoparlante inferiore: scelte che potrebbero sollevare qualche perplessità fra gli utenti più esigenti.

Con un lancio previsto per il mese di settembre, insieme al resto della serie degli iPhone 17, il prezzo ipotizzato per questo dispositivo è di circa 899 dollari negli USA. Tuttavia, le recenti tensioni commerciali e l’aumento dei dazi potrebbero influenzare il costo finale al momento dell’annuncio. L’iPhone 17 Air rappresenta di sicuro una scommessa interessante, ma ricordiamo che dovrà vedersela con un altro prestigioso smartphone super sottile, atteso per il prossimo 13 maggio: Samsung Galaxy S25 Edge.