iPhone 17: il nuovo design rischia di "sotterrare" gli smartphone Pixel

Apple, allo stato attuale, sembra aver perso lo scettro di azienda più innovativa del settore, almeno tenendo conto degli ultimi modelli di iPhone presentati al pubblico: tremendamente simili alle versioni precedenti.

D’altro canto, il colosso di Cupertino è piuttosto abile nel reinterpretare le idee altrui e migliorarle. Infatti, secondo le anticipazioni, Apple avrebbe preso ispirazione dai Pixel di Google per quanto riguarda il design dei prossimi iPhone 17, apportando tuttavia specifici miglioramenti che contribuirebbero addirittura a migliorare “l’idea originale”.

Come saranno i nuovi iPhone 17 di Apple?

Diverse indiscrezioni suggeriscono che l’iPhone 17 potrebbe introdurre una barra orizzontale per le fotocamere posteriori: un elemento distintivo dei Pixel. Numerosi render hanno già immaginato questo design ed un nuovo concept è stato condiviso dal noto leaker Majin Bu (potete osservarlo in copertina). Si parla anche di un presunto iPhone 17 Air, che dovrebbe presentare una barra più sottile e con una singola fotocamera, mentre il modello base avrebbe due fotocamere e una barra più ampia.

Secondo i rumor, l’obiettivo ultra-wide degli iPhone 17, più piccolo rispetto al sensore principale, verrebbe posizionato al centro per evitare interferenze con il sistema Face ID. Al momento, queste rimangono solo voci, ma considerando i numerosi report che indicano l’addio all’attuale disposizione triangolare delle fotocamere, è probabile che ci sia del vero in queste previsioni.

Uno scenario possibile è che solo i modelli base e l’iPhone 17 Air adotteranno il nuovo design, mentre i Pro manterranno il classico modulo fotografico dell’iPhone 16 Pro. Inoltre, si vocifera che l’iPhone 17 Pro Max dovrebbe presentare una Dynamic Island più piccola. Ed ancora, i modelli Pro starebbero per abbandonare i bordi in titanio per favorire l’adozione dell’alluminio.

Se anche solo la metà di queste voci si rivelasse vera, gli iPhone 17 potrebbero tornare a suscitare entusiasmo fra gli utenti: pur mancando l’originalità, sarebbe comunque un punto di rottura rispetti ai precedenti modelli e, considerando i trend di mercato, questa scelta rischierebbe di “mettere in ombra” gli smartphone Pixel, a loro volta costretti a differenziarsi nuovamente.