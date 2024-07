iPhone 17 fa già parlare di sé: un nuovo modello e display migliorato?

Nuovi rumor offrono uno sguardo dettagliato su quanto aspettarsi per la prossima gamma iPhone 17, che dovrebbe uscire – in teoria – il prossimo anno. Certo è ancora presto per parlarne, ma la curiosità prevale: tra le novità ci sarebbero un nuovo modello “Slim” e delle migliorie interessanti lato display.

L’indiscrezione arriva dal leaker Ice Universe, fonte affidabile quando si parla di iPhone. La gamma completa della prossima linea Apple potrebbe includere:

iPhone 17 (6,27 pollici)

(6,27 pollici) iPhone 17 Slim (6,65 pollici)

(6,65 pollici) iPhone 17 Pro (6,27 pollici)

(6,27 pollici) iPhone 17 Pro Max (6,86 pollici)

Stando a queste nuove informazioni, ogni modello utilizzerà un display LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) che, per la prima volta, offrirà supporto ProMotion con frequenze di aggiornamento fino a 120 Hz per tutti i suoi dispositivi, non più limitandolo ai soli modelli Pro e Pro Max.

Si vocifera, inoltre, che iPhone 17 e iPhone 17 Slim utilizzeranno il processore A19 e avranno 8 GB di RAM, mentre iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max utilizzeranno l’A19 Pro con 12 GB di RAM. Naturalmente fotocamera, materiali di costruzione e prezzo varieranno in base al modello. La data in cui verrà annunciato, invece, dovrebbe essere comune a tutti e quattro: settembre 2025.

I nuovi iPhone 17: tutti i dettagli anticipati

Di seguito l’elenco completo tradotto delle caratteristiche dei prossimi modelli iPhone 17, suggerite dal leaker Ice Universe.

iPhone 17

Schermo: 6,27″ LTPO

Chipset (AP): A19

Memoria RAM: 8 GB

Fotocamera posteriore: Dual (caratteristiche non note)

Telaio: Alluminio

Particolarità: Primo modello “regolare” con LTPO

Biometria: FaceID

Porta: USB-C

Prezzo: 799 dollari

iPhone 17 Slim

Schermo: 6,65″ LTPO

Chipset (AP): A19

Memoria RAM: 8 GB

Fotocamera posteriore: Nessun dettaglio

Telaio: Alluminio

Particolarità: Nuovo modello

Biometria: FaceID

Porta: USB-C

Prezzo: 1.299 dollari

iPhone 17 Pro

Schermo: 6,27″ LTPO

Chipset (AP): A19 Pro (N3P)

Memoria RAM: 12 GB

Fotocamera posteriore: Tripla da 48MP (principale, teleobiettivo, ultra grandangolare) + ToF

Telaio: Titanio

Particolarità: Primo con 12 GB di RAM e tripla fotocamera da 48 MP

Biometria: FaceID

Porta: USB-C

Prezzo: 1.099 dollari

iPhone 17 Pro Max